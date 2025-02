Ansiedad en escuelas de Estados Unidos por políticas de inmigración del gobierno de Trump

En Fresno, California, los rumores en las redes sociales sobre inminentes redadas de inmigración en las escuelas dejaron a algunos padres en pánico, a pesar de que no era cierto. En Denver, una redada de inmigración en un complejo de apartamentos llevó a que numerosos estudiantes se quedaran en casa, según una demanda. Y en Alice, Texas, un funcionario escolar informó incorrectamente a los padres que agentes de inmigración podrían abordar autobuses escolares para verificar documentos de inmigración. Las políticas de inmigración del presidente Donald Trump ya están afectando a las escuelas de todo el país, y los funcionarios se ven obligados a responder a la creciente ansiedad entre padres e hijos, incluidos aquellos que están aquí legalmente. Las acciones ejecutivas de Trump ampliaron enormemente quién es elegible para la deportación y levantaron una prohibición sobre redadas en escuelas. Mientras muchos funcionarios públicos y escolares trabajan para alentar a los inmigrantes a enviar a sus hijos a la escuela, algunos han hecho lo contrario. Los republicanos en Oklahoma y Tennessee han presentado propuestas que dificultarían -o incluso harían imposible- que los niños en el país ilegalmente y los niños nacidos en Estados Unidos de padres sin documentación asistan a la escuela. A medida que sopesan los riesgos, muchas familias han tenido dificultades en separar los hechos de los rumores. En el distrito escolar de Alice en Texas, los funcionarios escolares informaron a los padres que el distrito "recibió información" de que agentes de la Patrulla Fronteriza podrían preguntar a los estudiantes sobre su estatus de ciudadanía durante excursiones en autobuses escolares que pasan por puntos de control a unas 60 millas de la frontera entre Texas y México. La información resultó ser falsa. Angelib Hernández de Aurora, Colorado, comenzó a mantener a sus hijos en casa unos días a la semana después de la investidura de Trump. Ahora no los envía en absoluto. Le preocupa que los agentes de inmigración visiten las escuelas de sus hijos, los detengan y separen a su familia. "Me han dicho: 'Esperemos que nunca nos detengan solos'", dijo. "Eso los aterraría". Hernández y sus hijos llegaron hace aproximadamente un año y solicitaron asilo. Ella estaba trabajando a través de los canales legales adecuados para permanecer en Estados Unidos, pero los cambios en las políticas de inmigración han hecho que su estatus sea precario. En la última semana, sus temores se han intensificado. Ahora, dice, su percepción es que "todo el mundo" -desde los medios de comunicación en español hasta las redes sociales y otros estudiantes y padres- está dando la impresión de que los agentes de inmigración podrían entrar en las escuelas. La escuela informa a los padres que los niños están a salvo. "Pero no confiamos en eso". No hay reportes de que agentes de inmigración hayan entrado en escuelas. Pero la posibilidad ha alarmado a las familias lo suficiente como para que algunos distritos estén presionando por un cambio en la política que permite a los agentes operar en las escuelas. La semana pasada, las Escuelas Públicas de Denver demandaron al Departamento de Seguridad Nacional, acusando a la administración Trump de interferir con la educación de los jóvenes bajo su cuidado. Denver recibió a 43,000 migrantes de la frontera sur el año pasado, incluidos niños que terminaron en las escuelas públicas de la ciudad. La asistencia en las escuelas donde se concentran los niños migrantes ha caído en las últimas semanas, indicó el distrito en la demanda, afirmando que la redada de inmigración en un complejo de apartamentos local fue un factor. El apoyo que las escuelas de Denver han brindado a los estudiantes y familias para ayudar a sobrellevar la incertidumbre implica "tareas que distraen y desvían recursos de la misión educativa esencial y central del distrito escolar", dijeron los abogados del distrito en la demanda. En todo el país, los conservadores han estado cuestionando si los inmigrantes sin estatus legal deberían tener incluso el derecho a una educación pública. El superintendente estatal republicano de Oklahoma, Ryan Walters, impulsó una regla que habría requerido a los padres mostrar prueba de ciudadanía -un certificado de nacimiento o pasaporte- para inscribir a sus hijos en la escuela. La regla habría permitido a los padres registrar a sus hijos incluso si no podían proporcionar prueba, pero los defensores dicen que habría desalentado fuertemente a los padres de hacerlo. Incluso el gobernador republicano del estado, Kevin Stitt, pensó que la regla iba demasiado lejos y la vetó. En Tennessee, los legisladores republicanos han presentado un proyecto de ley que permitiría a los distritos escolares decidir si admitir a estudiantes sin documentos. Dicen que esperan que haya demandas, lo que les daría la oportunidad de anular un precedente de cuatro décadas que protege el derecho de cada niño en el país a recibir educación. Las implicaciones de la política de inmigración para las escuelas de Estados Unidos son enormes. Fwd.us, un grupo que aboga por la reforma de la justicia penal y la inmigración, estimó en 2021 que 600,000 estudiantes de K-12 en Estados Unidos carecían de estatus legal. Casi cuatro millones de estudiantes -muchos de ellos nacidos en Estados Unidos- tienen un padre que vive en el país ilegalmente. Se ha demostrado que las redadas de inmigración impactan el rendimiento académico de los estudiantes - incluso de aquellos que son nativos. En Carolina del Norte y California, los investigadores han encontrado una menor asistencia y una caída en la matrícula entre los estudiantes hispanos cuando la policía local participa en un programa que les otorga poderes para hacer cumplir la ley de inmigración. Otro estudio encontró que las calificaciones de los estudiantes hispanos cayeron en las escuelas cercanas a los lugares de las redadas laborales. En Fresno, la asistencia a las escuelas ha disminuido desde que Trump asumió el cargo, por entre 700 y 1,000 estudiantes al día. Los funcionarios del distrito central de California han recibido innumerables llamadas de padres asustados, sobre rumores de redadas de inmigración, incluidas sobre redadas en escuelas, señaló Carlos Castillo, jefe de diversidad, equidad e inclusión en el Distrito Escolar Unificado de Fresno. Las redadas nunca ocurrieron. "Va más allá de solo los estudiantes que ... tienen estatus de ciudadanía o estatus legal", sostuvo Castillo. Los estudiantes temen por sus padres, familiares y amigos, y están aterrorizados de que los agentes de inmigración puedan asaltar sus escuelas o hogares, agregó. Un director de escuela llamó recientemente a Castillo llorando después de que una familia se comunicó para decir que tenían demasiado miedo para ir a comprar víveres. El director fue de compras para la familia y entregó 100 dólares en víveres a su hogar -y luego se sentó con la familia y lloró, declaró Castillo. El distrito ha estado trabajando con las familias para informarles sobre sus derechos y asesorarles sobre asuntos como liquidar activos o planificar la custodia de los niños si los padres abandonan Estados Unidos. El distrito se ha asociado con organizaciones locales que pueden brindar asesoría legal a las familias y ha realizado casi una docena de reuniones, incluidas algunas por Zoom. La corresponsal Valerie Gonzalez contribuyó con esta nota. La cobertura educativa de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

