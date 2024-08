Blinken concluye visita a Oriente Medio sin cese al fuego y advierte que 'el tiempo es esencial'

DOHA, Qatar -- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, concluyó su novena visita a Oriente Medio desde el inicio de la guerra en Gaza sin lograr ningún avance importante para un acuerdo de cese al fuego, y advirtió el martes que "el tiempo es esencial", aun cuando Hamás e Israel han indicado que todavía hay desafíos. Tras sostener reuniones en los países mediadores Egipto y Qatar, Blinken dijo que, dado que Israel ha aceptado una propuesta para superar las diferencias con el grupo armado, ahora la atención se centra en hacer todo lo posible para "lograr la participación de Hamás" y garantizar que ambas partes lleguen a un acuerdo sobre ciertos detalles clave relacionados con la implementación. "Nuestro mensaje es simple. Es claro y es urgente", dijo a reporteros antes de salir de Qatar. "Necesitamos un acuerdo de cese al fuego y de liberación de rehenes para llegar a la meta, y necesitamos hacerlo ahora. El tiempo es esencial". La urgencia ha aumentado tras los recientes asesinatos selectivos de líderes milicianos de Hamás y Hezbollah en Irán y Líbano, ambos atribuidos a Israel, y de las promesas de represalias que han hecho surgir temores de una guerra a escala regional. Se han divulgado pocos detalles sobre la así llamada propuesta de superación de diferencias presentada por Estados Unidos, Egipto y Qatar. Blinken dijo que es "muy clara con respecto al programa y las ubicaciones de los retiros (del ejército israelí) de Gaza". La mañana del martes, Hamás calificó a la propuesta más reciente como una reversión de aquello que había acordado, acusando a Estados Unidos de doblegarse ante las nuevas condiciones de Israel. Hasta el momento, Estados Unidos no ha respondido a estas declaraciones. Los comentarios de Blinken al concluir su más reciente misión de paz en el conflicto entre Israel y Hamás carecieron notablemente del optimismo que funcionarios del gobierno estadounidense expresaron al inicio de su viaje, e incluso antes. El tono animado de gran parte de la primavera y el verano, con el que los funcionarios estadounidenses llegaron a decir que un acuerdo de cese al fuego y liberación de rehenes estaba más cerca que nunca, reflejó una necesaria estrategia de mensajes, al menos en parte, señaló Jonathan Panikoff, director de la Iniciativa de Seguridad en Oriente Medio del Programa para Oriente Medio del Atlantic Council. "Si no proyectan optimismo, no producirán... ni siquiera la posibilidad de generar un impulso suficiente para mantener las cosas en movimiento", dijo Panikoff.

