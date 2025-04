Aranceles de Trump impactan costos y ventas de P&G, Pepsi y otras empresas

NUEVA YORK -- Las preocupaciones por los aranceles siguen afectando a las empresas en un momento en que reportan sus más recientes resultados financieros y tratan de brindar orientación sobre su camino a seguir. Algunos aranceles siguen vigentes contra socios comerciales clave de Estados Unidos, pero otros han sido pospuestos para dar tiempo a las naciones a negociar. El panorama de aranceles y comercio sigue cambiando, lo que dificulta que las empresas e inversores hagan una evaluación confiable del impacto en los costos y las ventas. Aparentemente, pocas industrias o empresas se están librando de la incertidumbre. Las empresas de alimentos y bebidas, las compañías farmacéuticas y los fabricantes de productos básicos para el hogar están entre las muchas que intentan evaluar el impacto potencial en los costos y las ventas. Una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC muestra que las empresas tienen razón al centrarse en los aranceles. Aproximadamente seis de cada 10 adultos en Estados Unidos se dicen "extremadamente" o "muy" preocupados por el costo de los comestibles para los próximos meses, y alrededor de la mitad están muy preocupados por el costo de compras importantes, como un automóvil, un celular o un electrodoméstico. Esto es lo que las empresas comentan sobre los aranceles y su impacto potencial: Procter & Gamble Procter & Gamble, el fabricante de productos como la pasta de dientes Crest, el detergente Tide y el papel higiénico Charmin, indicó el jueves que está haciendo todo lo posible para reducir los costos más elevados derivados de los amplios aranceles del presidente Donald Trump, desde cambiar la fuente de abastecimiento hasta modificar la formulación para evitar los aranceles. Sin embargo, el director financiero de P &G, Andre Schulten, dijo a los periodistas en una llamada que es probable que la compañía se vea obligada a imponer un alza de precios a los consumidores tan pronto como en julio. El gigante de productos de consumo redujo su perspectiva financiera anual tras reportar menores ventas, particularmente en Estados Unidos y Europa Occidental, durante el último trimestre, debido a una disminución en el gasto del consumidor por preocupaciones sobre los aranceles, así como una incertidumbre financiera general sobre la seguridad laboral y las tasas hipotecarias. "Todo influye en el comportamiento del consumidor", afirmó Schulten. "Incertidumbre en torno al mercado de valores y lo que valen sus (planes de pensión) 401ks y lo que vale la cartera. Incertidumbre en torno a las perspectivas económicas y lo que significa para su sustento y el mercado laboral." Pepsi PepsiCo redujo sus expectativas de ganancias para todo el año, citando un aumento de costos por los aranceles y una disminución en el gasto del consumidor. El fabricante de bebidas Pepsi y snacks Frito-Lay señaló que ahora espera que sus ganancias básicas por acción sean iguales a las del año pasado. Anteriormente esperaba un crecimiento porcentual de entre 5 y 9%. Un arancel del 25% sobre el aluminio importado es uno de los que afecta a PepsiCo y otros fabricantes de bebidas. La compañía espera "niveles elevados de volatilidad e incertidumbre" para el resto de este año. Merck Merck recortó su pronóstico de ganancias para el año, aunque mantuvo su orientación para los ingresos. El gigante farmacéutico tiene un alcance global. La mitad de sus ingresos proviene del mercado estadounidense, mientras que el resto del mundo constituye la otra mitad, según FactSet. La compañía espera que los aranceles ya implementados le cuesten alrededor de $200 millones de dólares. American Airlines American Airlines retiró su pronóstico de ganancias para el año en medio de la incertidumbre sobre la economía. Si bien los aranceles podrían no impactar directamente a las aerolíneas y otras empresas del sector de viajes, podrían provocar un cambio en el gasto del consumidor. Los aranceles generalmente encarecen los bienes y eso podría obligar a los consumidores a ajustar sus presupuestos y centrarse más en las necesidades, al tipo que reducen los gastos en artículos y servicios discrecionales, como los viajes. ___ Los periodistas de The Associated Press Dee-Ann Durbin y Anne D'Innocenzio contribuyeron a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

