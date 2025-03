Argentina: sube a 15 el número de muertos por el temporal en la ciudad de Bahía Blanca

Un vehículo volcado se encuentra en aguas inundadas luego de una tormenta en Bahía Blanca, Argentina, el viernes 7 de marzo de 2025. Foto AP/Juan Sebastián Lobos

BUENOS AIRES -- Los rescatistas que trabajan en las fuertes inundaciones del viernes en la ciudad argentina de Bahía Blanca informaron el domingo de otros dos fallecidos, con lo cual el número de víctimas mortales subió a 15 debido al temporal. Además, indicaron que se han recibido numerosas denuncias de personas desaparecidas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires también reportó que hay más de 1,450 personas evacuadas de la ciudad afectada, a unos 630 kilómetros al sur de la capital argentina. Los equipos de rescate siguen buscando a dos niñas y dos adultos que fueron arrastradas por el agua. El viernes, médicos y enfermeros del Hospital Penna de la ciudad evacuaron a los pacientes que se encontraban internados, así como a los recién nacidos del área de neonatología, que resultó anegada. El Servicio Metereológico Nacional (SMN) pronosticó una jornada soleada y sin vientos para el domingo, y similares condiciones para el lunes, con un poco más de viento. No se prevén lluvias para la zona en las próximas 72 horas. El gobierno de la provincia de Buenos Aires calificó el hecho como una tragedia y también concurrieron a la ciudad los ministros de Defensa, Luis Petri, y Seguridad, Patricia Bullrich. Por la lluvia caída se acumularon unos 300 milímetros de agua, cuando la media histórica mensual es de unos 129 milímetros. El desborde de dos canales ha afectado en especial la zona baja de la ciudad. Otro temporal azotó a la provincia norteña de Tucumán, con intensas lluvias que desbordaron arroyos y ocasionaron inundaciones, por lo que también hubo evacuaciones.

