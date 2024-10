Arrestan a partidario de Donald Trump que amenazó con un machete a seguidores de Kamala Harris

El jefe de policía de Neptune Beach, Florida, Michael Key, muestra una foto de Caleb James Williams, quien blandió un machete en un centro de votación, el 29 de octubre de 2024. WJXT vía AP

Un partidario de Donald Trump de 18 años enfrenta un cargo de delito grave por amenazar a dos simpatizantes de Kamala Harris con un machete mientras hacían campaña afuera de un sitio de votación anticipada en Florida. Caleb James Williams está acusado de asalto agravado, un delito grave, a una persona de 65 años o más y exhibición de un arma peligrosa, un delito menor, según muestran los registros policiales de Neptune Beach. El jefe de policía Michael Key Jr. dijo que Williams y siete jóvenes de 16 y 17 años condujeron hasta una biblioteca suburbana de Jacksonville el martes por la tarde "para protestar y antagonizar al lado político opuesto". Portando banderas de Trump, comenzaron a gritar a un grupo de partidarios de Harris y la situación se intensificó. Key mostró una foto tomada por un testigo de un sonriente Williams "empuñando un machete en una postura agresiva y amenazante sobre su cabeza". Las partidarias de Harris que supuestamente amenazó son mujeres de 71 y 54 años. "Esto va mucho más allá de expresar la libertad de expresión. Decir lo que piensas es tu derecho protegido por la Primera Enmienda, pero eso se pierde en el momento en que levantas un machete sobre tu cabeza", dijo Key. Williams, un ayudante de mesero, estaba detenido sin fianza el miércoles por la mañana en la cárcel del condado Duval a la espera de su primera aparición en la corte. Se desconoce si tiene un abogado que hable de su situación judicial. La sentencia mínima por asalto agravado a un anciano en Florida es de tres años de prisión. El máximo es de 15. Key dijo que los siete menores que estaban con Williams no parecían haber cometido ningún delito, pero la investigación está en curso. Daniel Henry, presidente demócrata del condado Duval, dijo que Williams cometió "un acto preocupante de intimidación". "La violencia y la intimidación no tienen lugar en nuestro proceso democrático. El Partido Demócrata del Condado Duval está con aquellos que buscan expresar sus opiniones de manera pacífica y sin temor a represalias. Instamos a todos los ciudadanos a seguir participando en actividades cívicas de manera respetuosa y legal", dijo Henry en un comunicado. Dean Black, presidente republicano de Duval, agradeció a la policía por arrestar a Williams pero dijo en un comunicado que los demócratas y otros tienen la culpa del ambiente político enojado que rodea la elección. "En un ambiente de alta tensión política, donde el presidente Trump ha sobrevivido a dos intentos de asesinato y los partidarios republicanos son ridiculizados como nazis y llamados 'basura' por Joe Biden, instamos a la calma", dijo Black. El presidente Biden, hablando el martes sobre un comediante en un mitin de Trump el fin de semana que llamó a Puerto Rico "una isla flotante de basura", dijo: "La única basura que veo flotando ahí fuera son sus partidarios". ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

