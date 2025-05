Asesinan a alcalde y a otras 2 personas en ataque armado en el sur de México

Friday, May 16, 2025 8:59PM











kabc

CIUDAD DE MÉXICO -- Un alcalde y otras dos personas fueron asesinadas el jueves en un ataque armado en una región del sur de México que por años ha enfrentado conflictos territoriales. Mario Hernández García, alcalde del municipio de Santiago Amoltepec del estado sureño de Oaxaca, murió tras ser baleado en un paraje conocido como "El Tablero" de la comunidad "El Mamey". La Fiscalía de Oaxaca dijo en un comunicado que en el ataque perecieron otras dos personas, pero no ofreció detalles de su identidad. Medios locales informaron que Hernández García habría sido emboscado junto a un chófer y un policía. La muerte de Hernández García ocurre a escasos cuatro días del homicidio de la candidata a alcaldesa del municipio Texistepec del estado sureño de Veracruz, Yesenia Lara Gutiérrez, quien fue baleada junto a cuatro personas tras culminar un acto político como parte de la campaña para las elecciones regionales del 1 de junio.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.