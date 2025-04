Asesinan a candidato al alcalde en el arranque de campaña de elecciones locales en el sur de México

XALAPA, México -- La campaña para las elecciones locales del estado sureño de Veracruz, en el Golfo de México, arrancó el martes con violencia. Un candidato a alcalde del municipio Coxquihui, por el partido gobernante Morena, fue tiroteado por varios hombres armadas y murió poco después en un hospital. Germán Anuar Valencia, aspirante a alcalde del oficialismo, se preparaba para salir a un recorrido por las calles de Coxquihui, en el norte de Veracruz, cuando al menos 30 hombres llegaron a su casa de campaña en la localidad de Arenal y, tras descender de varias camionetas, comenzaron a disparar. El político quedó gravemente herido y fue trasladado de emergencia a un hospital de la zona donde falleció poco después. Además del candidato, otras cinco personas resultaron lesionadas, entre ellas un adolescente y un bebé de 10 meses. Anuar Valencia era uno de los más de 12,000 candidatos que están compitiendo para los comicios de Veracruz del 1 de junio en los que se elegirán 212 alcaldes y síndicos y 630 regidores municipales. En esa fecha, también se realizarán votaciones locales en el estado norteño de Durango, donde se elegirán 39 alcaldes y síndicos y 326 regidores, y la primera elección nacional del poder judicial. El mortal ataque contra el político oficialista ocurrió en medio del reforzamiento de las medidas de seguridad que acordaron las autoridades de Veracruz, luego de que varios candidatos denunciaran haber recibido amenazas de muerte. Hasta la fecha la fiscalía estatal reportó 20 denuncias de candidatos de diversos partidos, informó el martes el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil. Durante la campaña para las elecciones generales del 2024 -que fueron consideradas como unas de las más violentas de la historia reciente- fueron asesinados en México 40 candidatos y otros 138 sufrieron agresiones, de acuerdo con cifras de la organización local Data Cívica que lleva adelante desde hace seis años un estudio sobre la violencia política en el país.



