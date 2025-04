Aumenta la seguridad en Roma mientras la ciudad santa se prepara para las multitudes

Fieles reunidos para rezar el rosario por el fallecido papa Francisco en la plaza de San Pedro en el Vaticano, el lunes 21 de abril de 2025. (AP Foto/Alessandra Tarantino) kabc

ROMA -- La policía italiana patrulló la Plaza de San Pedro y las calles circundantes a pie y a caballo el martes, mientras se reforzaba la seguridad en Roma antes del funeral del papa Francisco. Policías en lanchas patrullaban el cercano río Tíber. Decenas de miles de dolientes están previstos a rendir homenaje a Francisco mientras yace en estado en la Basílica de San Pedro a partir del miércoles. El funeral del sábado contará con la asistencia de muchos jefes de Estado. Roma ya estaba llena de turistas, muchos en la ciudad por las vacaciones de Pascua. Una Misa Jubilar para adolescentes el domingo previsiblemente atraerá a miles de jóvenes a la ciudad.

