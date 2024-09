Celebran funeral de activista de EEUU que, según testigo, murió por disparos de tropas israelíes

By IMAD ISSIED Monday, September 9, 2024 8:08PM











Guardias de honor palestinos llevan el cuerpo de Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años, que murió por disparos de soldados israelíes. (AP Foto/Nasser Nasser) Nasser Nasser

NABLUS, Cisjordania (AP) -- La Autoridad Palestina, respaldada por Occidente, celebró el lunes una procesión fúnebre por una activista con doble nacionalidad turco-estadounidense que, según un testigo, murió por disparos de las fuerzas israelíes cuando se manifestaba contra los asentamientos en Cisjordania ocupada. Decenas de dolientes, entre ellos varios altos cargos de la Autoridad Palestina, asistieron a la procesión. Las fuerzas de seguridad transportaron el cuerpo de Aysenur Ezgi Eygi envuelto en una bandera palestina mientras un pañuelo tradicional a cuadros blancos y negros cubría su rostro. A continuación, el cuerpo de la joven de 26 años fue colocado en la parte trasera de una ambulancia palestina. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores turco, Oncu Keceli, declaró que Turquía estaba trabajando en la repatriación de los restos de Eygi para su entierro en la ciudad costera de Didim, en el mar Egeo, según los deseos de su familia, pero "como el paso terrestre desde los territorios palestinos a Jordania estaba cerrado desde el domingo, el Ministerio estaba intentando que el cuerpo fuera trasladado directamente a Turquía por avión". Funcionarios estadounidenses no respondieron a una solicitud de comentarios. Jonathan Pollak, activista israelí por la paz que participó en la protesta del viernes, dijo que las fuerzas israelíes le dispararon el viernes en la ciudad de Nablus cuando no suponía ninguna amenaza, y añadió que el homicidio sucedió durante un periodo de calma tras los enfrentamientos entre soldados y manifestantes palestinos. Pollak declaró que entonces vio a dos soldados israelíes subir al tejado de una casa cercana, apuntar con un arma en dirección al grupo y disparar, y que una de las balas alcanzó a Eygi en la cabeza. El ejército israelí dijo que estaba investigando las informaciones según las cuales las tropas habían matado a un ciudadano extranjero al disparar contra un "instigador de actividades violentas" en la zona de la protesta. Cisjordania ha experimentado un aumento de la violencia desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás en octubre, con un incremento de las redadas israelíes, los ataques de milicianos palestinos a israelíes y los ataques de colonos israelíes a palestinos.

