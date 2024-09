Autoridades buscan a tirador en carretera de Kentucky tras tiroteo que dejó cinco heridos

By BRUCE SCHREINER y LEAH WILLINGHAM Sunday, September 8, 2024 11:33PM











El tránsito detenido durante un tiroteo en la carretera interestatal 75, el sábado 7 de septiembre de 2024, al norte de London, Kentucky. (Camden Mink/Departamento de Bomberos de Mount Vernon vía AP)

LONDON, Kentucky -- La policía busca el domingo a un hombre armado en una zona rural del sureste de Kentucky, sospechoso de haberle disparado a nueve vehículos y dejar heridas a cinco personas en una transitada carretera. Joseph A. Couch, de 32 años, fue calificado de sospechoso por el tiroteo del sábado en la carretera interestatal 75 luego que las autoridades hallaron su SUV en su camino cerca del lugar del crimen. Luego hallaron un arma semiautomática cerca, al parecer el arma usada en el tiroteo, dijo Gilbert Acciardo, vocero del departamento de policía del condado Laurel. La búsqueda se centraba en una zona remota cerca donde ocurrieron los disparos, al norte de London, una comunidad de unos 8.000 habitantes a unos 120 kilómetros (75 millas) al sur de Lexington. "Vamos a ir allí y lo vamos a encontrar", dijo a reporteros Acciardo. Las autoridades consideran a Couch, quien es blanco, un sujeto armado y peligroso, y advirtieron a la comunidad que quien lo vea no debe acercársele. Acciardo dijo que la policía tuvo "un golpe de suerte" que le llevó a identificar a Couch como persona de interés. Couch es de Woodbine, una pequeña comunidad a unos 32 kilómetros (20 millas) al sur del lugar del tiroteo. Acciardo dijo que la policía se centró en él sábado tras hallar su vehículo abandonado. Los investigadores hallaron un fusil AR-15 el domingo en zona boscosa elevada al lado de una carretera "desde la cual pudo haber disparado", dijo Acciardo. Couch fue inicialmente calificado solo de persona de interés en el caso, pero luego fue considerado sospechoso en base a "la totalidad de la información" que la policía ha recabado hasta el momento, dijo Acciardo. Las autoridades creen que había un solo tirador y Acciardo dijo que no creen que el hecho se debió a un caso de enojo al volante. Resaltó que el tiroteo parece haber sido "un acto aleatorio" y se negó a especular sobre un posible motivo. "Ha habido especulaciones, pero no estamos dispuestos a hablar de este tema en este momento", afirmó. La policía del condado Laurel indicó en Facebook que se trataba de una "situación de un hombre armado activo" y que "numerosas personas" fueron baleadas cerca de la carretera interestatal 75. Acciardo dijo que las autoridades recibieron un aviso sobre las 5:30 de la tarde del sábado acerca de disparos en la interestatal 75. Cuando llegaron al lugar de los hechos en London encontraron numerosos vehículos a un lado de la autopista en la salida 49. "Cuando nuestras dos primeras unidades llegaron al lugar, dijeron que aquello era una locura: gente a los lados de la carretera, luces intermitentes de emergencia encendidas, agujeros de bala, ventanas destrozadas, nueve vehículos tiroteados. ¿Se lo pueden imaginar? Un caos", declaró Acciardo en una rueda de prensa el domingo. Cinco personas resultaron heridas de bala y todas se encontraban en estado estable a primera hora del domingo, aunque algunas de las víctimas presentaban heridas "muy graves", entre ellas una persona que recibió un disparo en la cara, dijo Acciardo. Otras dos personas resultaron heridas en el accidente de tráfico, añadió. La policía bloqueó el tráfico en ambos sentidos de la autopista porque no sabía de dónde procedían las balas. "Todavía estamos intentando determinarlo", dijo Acciardo. Agentes de varias fuerzas del orden buscaron inicialmente el sábado en una zona boscosa remota, pero finalmente suspendieron la búsqueda debido a la oscuridad. La búsqueda se reanudó al amanecer del domingo. "En estos momentos tenemos la zona controlada. Es una investigación muy fluida. Nuestro personal sigue en el lugar de los hechos. Nuestro equipo de respuesta especial está allí. Estamos tratando de encontrar al tirador", dijo Acciardo. La policía pidió que cualquiera que tenga informes sobre la ubicación del sujeto llame al centro de llamadas de emergencia del condado. Rodney Goodlett, pastor de la iglesia Faith Assembly of God en London, ayudaba a guiar el tráfico mientras los feligreses acudían a un servicio religioso el domingo en la mañana. Goodlett dijo que lo más probable es que mucha gente no asista al servicio debido a la búsqueda. "Definitivamente habrá gente que no vendrá por estar nerviosa, por el hecho de que el sospechoso sigue prófugo", expresó Goodlett. Añadió que los feligreses rezarán por la comunidad, los heridos y los rescatistas, algunos de los cuales asisten a esa iglesia, donde aproximadamente unas 275 personas acuden a oraciones cada semana. "Esto es obviamente algo trágico, que alguien haya cometido estos actos violentos", dijo. "Uno se entera de cosas que ocurren en todo el país, pero cuando ocurre en tu comunidad, es como un llamado de alerta". Los legisladores estatales del condado Laurel instaron a los residentes de la zona a permanecer en casa mientras la policía seguía buscando al tirador. "Sin duda, se trata de un acto de violencia sin sentido que no refleja los valores de esta comunidad, de nuestra Commonwealth ni de su gente", señalaron en un comunicado. La carretera estaba cerrada 14 kilómetros (9 millas) al norte de London, pero unas tres horas más tarde fue reabierta, según la policía. En una actualización de video en Facebook a última hora de la noche del sábado, Randall Weddle, alcalde de London, intentó calmar los temores mientras continuaba la búsqueda del agresor. Instó a los residentes a llamar al 911 si oyen o ven algo sospechoso cerca de sus casas. "Pedimos a la gente que por favor no salga de su casa disparando porque puede que haya equipos de primera intervención en esa zona. Es importante que sepan que están a salvo. Tenemos múltiples agencias en esta comunidad, en la ciudad de London y en el condado Laurel", dijo Weddle. Weddle dijo que los buscadores "conocen la zona general donde se encuentra este individuo", pero no quiso revelar detalles específicos. "Estoy recibiendo reportes iniciales de la Policía Estatal de Kentucky y de nuestra oficina de Seguridad Nacional; juntos estamos monitoreando activamente la situación y ofreciendo apoyo de cualquier forma que sea posible", declaró el gobernador Andy Beshear en una publicación en la red social X. "Por favor oren por todos los involucrados".



Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.