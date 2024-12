Autoridades hallan fosas con 12 esqueletos en localidad mexicana fronteriza con Nuevo México

Un crematorio clandestino en Tláhuac, México, el miércoles 1 de mayo de 2024. Autoridades mexicanas informaron el jueves del hallazgo de varias fosas clandestinas en Chihuahua. Foto AP/Ginnette Riquelme

CIUDAD DE MÉXICO -- Autoridades mexicanas informaron el jueves del hallazgo de varias fosas clandestinas en un municipio fronterizo con Nuevo México, Estados Unidos, donde encontraron restos correspondientes a 12 esqueletos cuyas identidades, fecha y causa de muerte están bajo investigación. Según indicó la fiscalía del estado fronterizo de Chihuahua en un comunicado, los enterramientos con la docena de osamentas se localizaron en un paraje del municipio de Ascensión, al oeste de Ciudad Juárez. Al ubicar la primera de las fosas "con restos óseos posiblemente humanos" y dada la importancia del hallazgo, explica la nota de prensa, se fue ampliando el perímetro de búsqueda y en tres días de trabajos periciales se hallaron un total de once fosas. En varias de ellas se "recolectaron y embalaron indicios como casquillos percutidos de diversos calibres". Las osamentas y los indicios se trasladaron a Ciudad Juárez para su análisis e investigación. Esa zona de la frontera, tiene una intensa actividad de distintos grupos del crimen organizado que trafican con drogas, armas y migrantes. Según el registro del gobierno federal, hay más de 120,000 personas desaparecidas en México, casi 4,000 de ellas en el estado de Chihuahua. La inmensa mayoría desapareció a partir de 2006.

