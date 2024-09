Autoridades en Georgia piden a población permanecer en sus casas tras incendio en planta química

Monday, September 30, 2024 7:38PM











El humo tras el incendio en la planta química BioLab en Conyers, Georgia, el 29 de septiembre del 2024. (Ben Gray/Atlanta Journal-Constitution via AP) kabc

CONYERS, Georgia -- Las autoridades pidieron el lunes a más de 90,000 habitantes de un condado al este de Atlanta que permanezcan en casa y cierren negocios temporalmente, debido a un incendio que estalló un día antes en una planta química y que produjo una columna de humo tan grande que era visible kilómetros de distancia. La nube y el olor a químicos se habían extendido a Atlanta el lunes por la mañana, lo que llevó a los bomberos a usar detectores para verificar la calidad del aire en varias partes de la ciudad, dijo el alcalde Andre Dickens. Más cerca de la fuente del incendio, las autoridades afirmaron que se había detectado cloro, un irritante dañino, en el aire debido al incendio en la planta BioLab en Conyers, Georgia, informó el gobierno del condado Rockdale en un comunicado emitido el lunes por la mañana. La planta está a unos 40 kilómetros (25 millas) al sureste del centro de Atlanta. "Para todos los que están refugiados en sus casas, aconsejamos apagar el aire acondicionado y mantener cerradas las puertas y ventanas", se indicó en el comunicado. En Atlanta, las autoridades dijeron que creen que las condiciones brumosas y el olor químico están "relacionados con el incendio de BioLab, pero lo que estamos tratando de descubrir es por qué estamos viendo el cambio en las condiciones". "La más reciente columna de humo revela que se está moviendo hacia el noreste, lo cual claramente no es así", aseveró en un comunicado la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado Atlanta-Fulton. Las autoridades de manejo de emergencias en el condado Fulton, que abarca gran parte de Atlanta, dijeron que las personas preocupadas por la neblina o el olor deben permanecer en el interior, cerrar ventanas y puertas y apagar el aire acondicionado. El incendio fue controlado alrededor de las 4:00 de la tarde del domingo, de acuerdo con las autoridades. La carretera Interestatal 20, que había sido cerrada en ambas direcciones el domingo, fue reabierta el lunes en la mañana, anunciaron las autoridades. Otras vías permanecían cerradas, así como las dependencias del gobierno local. Los habitantes de la zona norte del condado Rockdal, al norte de la Interestatal 20, recibieron el domingo órdenes de evacuar mientras que otros recibieron órdenes de quedarse en sus casas. La vocera policial Christine Nesbitt no sabía el número exacto de personas evacuadas, aunque las órdenes cubrían gran parte de la comunidad de Conyers. Medios noticiosos locales reportaron que fueron cerca de 17,000 personas las que recibieron órdenes de evacuación. El incendio estalló tras la falla de un regador de agua aproximadamente a las 5:00 de la madrugada del domingo en la planta BioLab en Conyers, dijo a los reporteros la jefa de bomberos del condado Rockdale, Marian McDaniel. La falla hizo que el agua se mezclara con una sustancia química volátil, lo que produjo una nube de sustancias químicas. McDaniel detalló que en la planta había empleados al momento del incidente, pero no se han reportado heridos, publicó el diario Atlanta Journal-Constitution. El sitio web de BioLab afirma que la planta estaba a cargo de tratamientos de agua para la piscina y el spa de KIK Consumer Products, compañía basada en Lawrenceville, Georgia. La compañía también indicó que no se han reportado heridos. "Nuestra máxima prioridad es la seguridad de la comunidad, y nuestros equipos están trabajando las 24 horas para responder a la situación en nuestra instalación en Conyers, Georgia", dijo un portavoz en un comunicado el lunes. "Seguimos colaborando con los rescatistas y las autoridades locales y hemos desplazado equipos especializados desde otras partes para apoyar sus esfuerzos. Todos estamos enfocados en resolver la situación lo más pronto posible". Un pequeño incendio en el techo de la planta fue contenido en un primer momento, pero volvió a prenderse el domingo en la tarde, según las autoridades.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.