Autoridades federales de Los Ángeles anuncian el 'desmantelamiento' de red de tráfico de personas

Tuesday, March 4, 2025 12:25AM











LOS ÁNGELES (CNS) -- Las autoridades federales de Los Ángeles anunciaron el lunes cargos contra cuatro personas presuntamente responsables del contrabando de unos 20,000 inmigrantes indocumentados de Guatemala a Estados Unidos, entre ellos siete que murieron en un accidente automovilístico en 2023. Las autoridades informaron de que los operadores de la supuesta Organización Torko -Eduardo Domingo "Turko" Renoj-Matul, Cristóbal Mejía-Chaj, Helmer Obispo-Hernández y José Paxtor-Oxlaj- fueron acusados ante un tribunal federal de Los Ángeles la semana pasada. Renoj-Matul, de 51 años, y Mejía-Chaj, de 49, fueron arrestados el viernes y comparecieron ante el tribunal, que ordenó su ingreso en prisión sin fianza. De ser declarados culpables, podrían ser condenados a muerte, según las autoridades. Paxtor-Oxlaj, de 44 años, se encuentra encarcelado en Oklahoma por su participación en un accidente de tráfico ocurrido en 2023 en el que murieron siete inmigrantes, entre ellos tres niños, según mostraron documentos judiciales. Todos los acusados son ciudadanos guatemaltecos que viven o vivían ilegalmente en Estados Unidos en el momento de los presuntos delitos, dijeron las autoridades federales. El fiscal federal Joseph T. McNally calificó la red como "una de las mayores operaciones del tráfico de personas del país". McNally dijo que el viernes, mientras se llevaban a cabo órdenes de cateo cerca del centro de Los Ángeles, Obispo-Hernández, de 41 años, marco a un investigador del caso y amenazó con matarlo y decapitar a miembros de la familia del agente. El acusado se libró de ser arrestado, según McNally. Una vez que los inmigrantes eran introducidos ilegalmente a Estados Unidos, algunos eran retenidos en "escondites" en el distrito de Westlake y en otros lugares hasta que se pagaban las cuotas a los contrabandistas, según las autoridades. Las acciones de la red "demuestran un desprecio absoluto por las leyes de inmigración del país", declaró McNally durante una conferencia de prensa el lunes en el centro de Los Ángeles. Añadió que la redada mostraba un esfuerzo renovado por "revitalizar las leyes de inmigración en la que se presentaron decenas de denuncias contra ilegales con antecedentes penales". Dwayne Angebrandt, agente especial adjunto en funciones a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Los Ángeles, dijo que la organización transportó a unos 20,000 inmigrantes a las áreas de Los Ángeles y Phoenix, Arizona, desde 2019. "La actividad ilegal pone en peligro la seguridad nacional", dijo a los periodistas, y pidió la ayuda del público para reportar cualquier información sobre organizaciones traficantes. Gregory K. Bovino, agente jefe del Sector El Centro de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, dijo que la operación Turko una compleja organización de costa a costa que "fue destruida, desmantelada de arriba a abajo el viernes". Y continuó, "La seguridad fronteriza se crea, no ocurre porque sí". A los cuatro acusados se les imputa un cargo de conspiración para introducir extranjeros en Estados Unidos, transporte de extranjeros en Estados Unidos y albergado de extranjeros en Estados Unidos con fines lucrativos privados y con resultado de muerte. Además, Renoj-Matul y Mejía-Chaj fueron acusados de dos cargos de toma de rehenes. Obispo-Hernández y Paxtor-Oxlaj también están acusados de un delito de transporte de extranjeros en Estados Unidos con fines de lucro y con resultado de muerte, según consta en los documentos de la corte. En otra denuncia penal federal presentada el 2 de marzo en Los Ángeles se acusa a Obispo-Hernández de amenazar de muerte a un agente del grupo operativo HSI y a miembros de su familia. Si son declarados culpables de todos los cargos, los acusados podrían ser condenados a muerte o cadena perpetua, según las autoridades. La Fiscalía alega que Renoj-Matual contaba con la ayuda de socios en Guatemala que solicitaban inmigrantes para venir a Estados Unidos, aceptaban pagos de entre $15,000 y $18,000 dólares por cada inmigrante introducido de contrabando en Estados Unidos y coordinaban el viaje de los inmigrantes desde Guatemala a Estados Unidos. En noviembre de 2023, Paxtor-Oxlaj provocó un accidente de auto en Elk City, Oklahoma, mientras traficaba con inmigrantes ilegales de Nueva York a Los Ángeles. En el accidente murieron siete personas que viajaban en el vehículo que conducía. De las siete personas fallecidas, tres eran menores, entre ellos un niño de 4 años, según consta en los documentos de la corte. Copyright 2025, City News Service, Inc.

