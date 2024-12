Avión de Jeju Air en Corea del Sur se estrella al aterrizar en el aeropuerto de Muan

Sunday, December 29, 2024 1:44AM











Camiones de bomberos trabajan para extinguir un incendio en el Aeropuerto Internacional de Muan, Corea del Sur, el domingo 29 de diciembre de 2024. (Maeng Dae-hwan/Newsis vía AP) kabc

SEOUL, Corea del Sur -- Un avión cuyo tren de aterrizaje no funcionaba correctamente se salió de la pista, chocó contra una valla y se incendió el domingo en un aeropuerto del sur de Corea del Sur, causando la muerte de al menos 28 personas, según la oficina de emergencias y los medios de comunicación locales. La oficina de emergencias dijo que el fuego estaba casi extinguido y los funcionarios de rescate estaban tratando de sacar a los pasajeros del avión de pasajeros de Jeju Air en el aeropuerto de la ciudad sureña de Muan. El avión, en el que viajaban unas 180 personas, regresaba de Bangkok. Medios de comunicación surcoreanos, entre ellos la agencia Yonhap, informaron de que al menos 28 personas habían muerto en el incendio. El parque de bomberos de Muan dijo que no podía confirmar inmediatamente los informes sobre víctimas. El personal de emergencia sacó al menos a dos pasajeros. Yonhap informó de que el avión se salió de la pista y chocó contra una valla. Las autoridades de emergencia dijeron que estaban examinando la causa exacta del incendio. Las televisiones locales emitieron imágenes que mostraban espesas columnas de humo negro saliendo del avión envuelto en llamas. El incidente se produjo cuando Corea del Sur está inmersa en una enorme crisis política desencadenada por la sorprendente imposición de la ley marcial por parte del Presidente Yoon Suk Yeol y la consiguiente destitución. El viernes pasado, los legisladores surcoreanos destituyeron al presidente en funciones Han Duck-soo y suspendieron sus funciones, por lo que el viceprimer ministro Choi Sang-mok asumió el cargo. Choi ordenó a las autoridades que emplearan todos los recursos disponibles para rescatar a los pasajeros y la tripulación, según la agencia de noticias Yonhap. Este es una noticia en desarollo se agregara más información a medida que este disponible.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.