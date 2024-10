Avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en Nueva York luego que piloto muere en vuelo

ARCHIVO - Aviones de Turkish Airlines en el Aeropuerto Internacional Ataturk, en Estambul, el viernes 5 de abril de 2019. (AP Foto/Lefteris Pitarakis) kabc

NUEVA YORK -- Un avión de Turkish Airlines que iba de Seattle a Estambul aterrizó de emergencia en Nueva York el miércoles luego que el piloto murió a bordo, informaron autoridades. El piloto lehin Pehlivan, de 59 años, colapsó en algún momento del vuelo TK204, que había salido de Seattle el martes en la noche, dijo en un comunicado Yahya Üstün, portavoz de Turkish Airlines. La tripulación decidió hacer un aterrizaje de emergencia y trató de resucitar al piloto, pero éste murió antes del aterrizaje, dijo Üstün. El sitio web FlightAware muestra que el avión, un Airbus A350, aterrizó en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy justo antes de las 6 de la mañana. Se están haciendo gestiones para que los pasajeros puedan llegar a sus destinos desde Nueva York, agregó el vocero. Pehlivan llevaba trabajando para Turkish Airlines desde el 2007, dijo Üstün. Un examen médico de rutina en marzo no arrojó ningún resultado que le impida trabajar, añadió. "Como Turkish Airlines, sentimos profundamente la pérdida de nuestro capitán y expresamos nuestro más profundo pésame a su enlutada familia, sus colegas y todos sus seres queridos", dijo Üstün.

