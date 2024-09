Bad Bunny y Karol G son los artistas más nominados de los Latin Grammy

By BERENICE BAUTISTA Tuesday, September 17, 2024 10:35PM











Bad Bunny en CinemaCon 2022 en Las Vegas el 25 de abril de 2022, izquierda, y Karol G en Lollapalooza en Chicago el 3 de agosto de 2023. (Foto AP) kabc

La 25 edición de los Latin Grammy será un duelo de dos astros de la música urbana latina, Bad Bunny y Karol G, los artistas más nominados con ocho menciones cada uno, anunció el martes la Academia Latina de la Grabación. Karol G viene de ganar el premio de álbum del año y mejor álbum de música urbana por "Mañana será bonito". Bad Bunny ha ganado tres veces en la categoría de mejor álbum de música urbana por "Un verano sin ti", "El último tour del mundo" y "X 100Pre", pero no ha conquistado la categoría de álbum del año en los Latin Grammy y este año nuevamente quedó afuera de esa codiciada competencia. Karol G ha ganado cinco Latin Grammy, Bad Bunny 11. Karol G compite en la actual edición en los campos de álbum del año y mejor álbum de música urbana por "Manana sera bonito (Bichota Season)", canción y grabación del año por su electrocumbia "Mi ex tenía razón", mejor canción urbana por "Qlona" con Peso Pluma, mejor fusión/interpretación urbana por "S91", así como mejor interpretación de reggaetón por "Qlona" y por "Labios Mordidos" con Kali Uchis. Bad Bunny compite por el premio a la grabación del año por "Monaco", mejor álbum de música urbana por "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", mejor canción de rap/hip hop por "Teléfono nuevo" con Luar La L y "Thunder y Lightning" con Eladio Carrión, mejor fusión/interpretación urbana por "Nadie sabe", mejor interpretación de reggaetón por "Perro negro" con Feid y por "Un preview" y por el video de "Baticano". El astro dominicano de la bachata Juan Luis Guerra sumó cinco nominaciones. Mientras que el colombiano Feid, la puertorriqueña Kany García, el mexicano Carín León y la colombiana-estadounidense Kali Uchis tienen cuatro nominaciones cada uno. Por tercera ocasión en su historia los Latin Grammy se celebrarán en Miami, tras una edición 2023 efectuada en Sevilla, España. Como preámbulo de la ceremonia, el anuncio de nominados fue realizado desde el museo de ciencias Phillip and Patricia Frost de Miami. "Estar en Miami era el seguimiento natural a la salida a Sevilla", dijo a The Associated Press Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación. "Celebrar el 25 aniversario en Miami era natural porque es nuestra casa. La gente aquí nos ha recibido maravillosamente. Miami va a tomar un papel muy importante en la historia que vamos a contar, queremos que sea un personaje más". Por segundo año consecutivo, el productor y compositor mexicano Edgar Barrera es el más nominado en general de los Latin Grammy, con nueve menciones, aunque en su caso no es listado como artista por el tipo de labor que desempeña. Barrera compite en las categorías de productor y compositor del año, así como canción del año por "(Entre parentesis)" de Shakira y Grupo Frontera, "Mi ex tenia razon" de Karol G y "Segun quien" de Maluma y Carín Leon. La prometedora categoría de mejor nuevo artista está integrada por Agris, Kevin Aguilar, Darumas, Nicolle Horbath, Latin Mafia, Caca Magalhaes, Os Garotin, Inigo Quintero, Sofi Saar y Ela Taubert. Este año debuta la categoría de mejor álbum de música mexicana contemporánea con artistas que dominan las listas de popularidad del momento. El primer gramófono dorado otorgado en esta categoría se decidirá entre Natanael Cano por "Nata Montana", DannyLux por "Evoluxion", Grupo Frontera por "Jugando a que no pasa nada", Carín León por "Boca Chueca, Vol. 1", Michelle Maciel por "Trastornado" y Peso Pluma por "Génesis". "En la academia somos cuidadosos de que, cuando se inaugura una nueva categoría, esta categoría verdaderamente represente un movimiento que creemos que va a tener cierta permanencia", dijo Abud. "Ya llevábamos varios años viendo cómo el género mexicano iba evolucionando, iba sobre todo incorporando elementos de otras áreas, de otros géneros, sin embargo, mantenía el espíritu mexicano", explicó. León tiene una fuerte presencia en las categorías principales, su "Boca chueca, vol. 1" está nominado a álbum del año y también competirá por la canción del año por partida doble por "Segun quien" con Maluma y "Te lo agradezco" con Kany Garcia, así como grabación del año por "Una vida pasada" con Camilo. Peso Pluma fue igualmente nominado a grabación del año por "Igual que un ángel" con Uchis. Los Latin Grammy también inaugurarán su área de música electrónica con la flamante categoría de mejor interpretación de música electrónica latina. La categoría tiene nominados internacionales que incluyen al DJ español Ale Acosta y a la cantante española Valeria Castro por "La ceniza", el DJ brasileño Alok por partida doble por "Drum Machine" y por "Pedju Kunumigwe" con la etnia indígena brasileña Guarani Nhandewa, el argentino Bizarrap y Shakira por el remix del DJ holandés Tiësto a su "Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)" y el DJ de origen mexicano Deorro con la cantante de origen cubano y ecuatoriano Vikina por "Bambole". "Llevábamos varios años preguntándonos si realmente iba a haber el campo suficiente, si iba a haber las suficientes entrees (entradas para la categoría). Llevaban ya un par de años pidiéndolo, les habíamos pedido la data suficiente, la justificaron y pasaron todo el proceso", dijo Abud sobre la incorporación de la música electrónica. Los premios serán entregados el 14 de noviembre en Miami y se transmitirán en vivo por Univisión, Galavisión y ViX. Un día antes será celebrado el astro colombiano Carlos Vives como la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación por su destacada carrera y labor filantrópica. "La luz que tiene y la energía que tiene, es un filántropo, es un tipo comprometido con las causas", dijo Abud sobre Vives. "Ha estado con la Academia desde el día uno, él es un perfecto representante de lo que son los 25 años de la Academia".



Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.