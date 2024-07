Biden da discurso para explicar su decisión de abandonar la contienda electoral de 2024

El presidente Joe Biden se dirige a la nación desde el Despacho Oval de la Casa Blanca para hablar sobre su decisión de abandonar la contienda electoral. (Foto AP/Evan Vucci) kabc

WASHINGTON -- Insistiendo en que "la defensa de la democracia es más importante que cualquier título", el presidente de Estados Unidos Joe Biden explicó el miércoles desde el Despacho Oval de la Casa Blanca su decisión de desistir de su intento de reelección y enfocarse en apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris. Las declaraciones de Biden le brindaron al público la oportunidad de escuchar de primera mano las razones por las cuales decidió abandonar la contienda electoral luego de que insistiera durante semanas en que se consideraba el mejor candidato para enfrentar al expresidente Donald Trump, a quien ha calificado de amenaza existencial para la democracia del país. También le dio la oportunidad de tratar de esbozar cómo verá la historia su único mandato. "La defensa de la democracia es más importante que cualquier título", dijo Biden. "Nada, nada puede interponerse en el camino para salvar nuestra democracia. Y eso incluye la ambición personal". "Venero este cargo, pero amo más a mi país", agregó. La candidatura de Biden enfrentó una crisis de confianza por parte de los demócratas tras su pésimo desempeño en el debate contra Trump hace casi un mes, en el que habló entrecortadamente, lució desmejorado y no logró rebatir los ataques de su antecesor. Esto provocó un motín dentro de su partido no sólo en torno a la cuestión de si era capaz de vencer a Trump en noviembre, sino también sobre si, a sus 81 años, seguía siendo apto para un puesto de tanta presión. Biden trató de superar el escepticismo y acallar las preocupaciones con entrevistas y tibios mítines, pero la presión para que se hiciera a un lado por parte de las élites políticas del partido y de los votantes de a pie no hizo más que aumentar. El domingo por la tarde, mientras se aislaba en su casa de Rehoboth Beach, Delaware, con COVID-19, Biden finalmente cedió en una carta publicada en su cuenta en X en la que anunciaba su decisión de abandonar la contienda, y posteriormente expresó su apoyo a la candidatura de Harris. "He decidido que la mejor manera de avanzar es pasar la antorcha a una nueva generación", dijo Biden, afirmando que quería dar cabida a "voces frescas, sí, voces más jóvenes". "Es la mejor manera de unir a nuestra nación", añadió.

