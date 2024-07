Boricua Yeziel Morales salta a la piscina con fiebre pero no pone excusas

NANTERRE, Francia -- Hace apenas dos días, el puertorriqueño Yeziel Morales ardía en fiebre.

Los constantes cambios de temperatura y un brote de COVID-19 en la Villa Olímpica lo tenían sintiéndose "horrible". De todos modos saltó el martes a la piscina de la Arena de La Défense para su eliminatoria en los 200 metros espalda.

"Como le comenté a mi coach esta mañana, cuando me preguntó cómo me sentía, le decía, 'me siento horrible, pero vas a tener que esposarme a la cama para que no nade", dijo el oriundo de Bayamón. "Prefiero morir en el agua que retirarme de mi mejor evento en los Juegos Olímpicos".

Determinado, pero visiblemente mermado, Morales entró al agua y salió exactamente 2 minutos después, lejos de un lugar en las semifinales de la prueba. Si alguien tenía un argumento para justificar su desempeño, era el boricua. Pero él se niega a buscar un pretexto.

"Mi mejor tiempo era 1:57, clasifiqué con 1:57 y quería nadar 1:57 acá", subrayó. "No hay excusas, simplemente no lo pude hacer.

Morales, participante en cada una de las últimas siete ediciones de los campeonatos mundiales, ha tenido problemas de salud desde su participación en un desfile inaugural pasado por agua. Los constantes cambios de temperatura y un posible brote de COVID en la villa, sin duda no ayudaron.

"No sé realmente qué fue y tampoco me importa. ¿Qué iba a pasar si me chequeaba que tenía? No me iban a dejar nadar", destacó. "Antes muerto".

Con 28 años y en su debut en una justa de esta magnitud, ahora Morales no tiene más que disfrutar la experiencia olímpica, tomar unas vacaciones en su país, y volver a intentarlo. No está satisfecho con su rendimiento, sin excusas y no lo estará hasta que se haya convertido en un artista del agua.

"Hasta que no me sienta satisfecho y haya pintado mi Mona Lisa en el agua, no me retiro", declaró. "Mi aspiración es nadar en una competencia como en la práctica. Yo nado con muchos de los mejores nadadores del mundo en California y voy a los palos con ellos todos los días. Hasta que no demuestre eso".