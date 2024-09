California demanda a ExxonMobil; lo acusa de mentir sobre el reciclaje de plásticos

Tuesday, September 24, 2024 3:07PM











ARCHIVO - Una instalación de almacenamiento y distribución de combustible de ExxonMobil en Irving, Texas, el miércoles 25 de enero de 2023. (AP Foto/LM Otero, Archivo) kabc

SAN FRANCISCO -- California demandó el lunes a ExxonMobil, alegando que engañó al público durante medio siglo prometiendo que el reciclaje resolvería la crisis mundial de contaminación por plástico. La fiscalía estatal, encabezada por el fiscal general Rob Bonta, indicó que incluso con los programas de reciclaje, menos del 5% del plástico se recicla en otro producto de plástico en Estados Unidos, a pesar de que los artículos están etiquetados como "reciclables". Como consecuencia, los vertederos y los océanos se llenan de residuos plásticos. ExxonMobil no ha respondido de momento a una solicitud de comentarios. Bonta, demócrata, dijo que una coalición de organizaciones ambientalistas sin ánimo de lucro ha presentado una demanda similar contra el gigante petrolero, que es uno de los mayores productores mundiales de plásticos. La demanda del estado es una acción separada. En ambas demandas se alega que ExxonMobil engañó al público mediante declaraciones y hábiles campañas de marketing. La fiscalía dijo en un comunicado que Bonta espera obligar a ExxonMobil a poner fin a sus prácticas engañosas y conseguir un fondo de reducción y sanciones civiles por los daños causados. "Durante décadas, ExxonMobil ha estado engañando al público para convencernos de que el reciclaje de plástico podría resolver la crisis de los residuos plásticos y la contaminación, cuando sabían claramente que esto no era posible", dijo Bonta en un comunicado. "ExxonMobil mintió para aumentar sus beneficios récord a costa de nuestro planeta y posiblemente poniendo en peligro nuestra salud", añadió. El domingo, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, firmó una ley que prohíbe todas las bolsas de plástico en los supermercados. ExxonMobil sabía que el plástico es "extremadamente costoso y difícil de erradicar" y que se desintegra en microplásticos nocivos, pero promovió el reciclaje como una solución clave a través de noticias y plataformas de redes sociales, según la demanda. Al mismo tiempo, aumentó la producción de plásticos, afirma la demanda. Últimamente, ExxonMobil ha estado promoviendo el "reciclado avanzado" -también conocido como "reciclado químico"- y afirmando que convertirá mejor los plásticos viejos en nuevos productos, afirma la demanda.



Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.