California presenta iniciativa para sancionar a agentes del orden que lleven el rostro cubierto

By OLGA R. RODRIGUEZ Thursday, June 19, 2025 6:07PM











kabc

SAN FRANCISCO -- Agentes locales, estatales y federales que lleven el rostro cubierto mientras realizan actividades oficiales en California podrían enfrentar un delito menor en virtud a una nueva propuesta de ley dada a conocer el lunes. La iniciativa requeriría que todos los agentes de la ley lleven el rostro descubierto y sean identificables por su uniforme, el cual deberá llevar su nombre o alguna otra identificación. La medida no sería aplicable para la Guardia Nacional y demás elementos de las fuerzas armadas, mientras que los equipos tácticos y agentes que responden a desastres naturales quedarían exentos. Los senadores estatales demócratas Scott Wiener y Jesse Arreguin dijeron que la propuesta busca impulsar la transparencia y la confianza pública en las fuerzas del orden. También busca proteger a la población de personas que intentan hacerse pasar por agentes de la ley, añadieron. "Cada vez estamos viendo a más agentes de la ley, particularmente a nivel federal, que llevan el rostro completamente cubierto, sin identificarse en absoluto y, en ocasiones, incluso vistiendo uniformes de camuflaje donde no podemos saber si son agentes de la ley o un grupo civil armado", declaró Wiener. "Están sacando a las personas de nuestras calles y desapareciéndolas, y es aterrador", añadió. Agentes federales, algunos de ellos con el rostro cubierto, llevaron a cabo una serie de redadas de inmigración en Los Ángeles el pasado 6 de junio que desencadenaron días de protestas en toda la ciudad y otros puntos, lo que llevó al presidente Donald Trump a desplegar a miembros de la Guardia Nacional y marines a la zona metropolitana de Los Ángeles. Más de 100 personas fueron detenidas durante los operativos y los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que no han podido ponerse en contacto con ellas. Los senadores aseguraron que, en los últimos meses, agentes federales han estado realizando redadas en Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Concord, Downey y Montebello mientras llevan cubierto el rostro y en ocasiones también sus insignias y sus nombres. "Los agentes de la ley son servidores públicos y la gente debería poder ver sus rostros, ver quiénes son, saber quiénes son. De lo contrario, no hay transparencia ni responsabilidad", subrayó Wiener. En las últimas semanas han circulado en redes sociales algunos videos de operativos que muestran a agentes con el rostro cubierto y a bordo de vehículos sin identificación que sacan a las personas de las calles. Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), ha defendido que sus agentes lleven el rostro cubierto, asegurando que lo hacen para protegerse de amenazas de muerte y acoso en línea. "Lamento si la gente se ofende porque lleven el rostro cubierto, pero no voy a dejar que mis agentes y oficiales salgan y pongan sus vidas en peligro, a sus familias en riesgo, porque a la gente no le gusta lo que es la aplicación de las leyes de inmigración", declaró a principios de este mes en una conferencia de prensa en Boston para anunciar casi 1,500 arrestos en la región como parte de una operación de un mes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.