Canadá y la UE responden rápidamente a aranceles sobre importaciones de acero y aluminio de Trump

BRUSELAS -- Los principales socios comerciales de Estados Unidos respondieron rápidamente a los aumentos de aranceles del presidente Donald Trump sobre las importaciones de aluminio y acero, e impusieron nuevos gravámenes a productos estadounidenses que van desde textiles y calentadores de agua hasta carne de res y bourbon. Canadá, el mayor proveedor de acero y aluminio para Estados Unidos, anunció el miércoles que impondrá aranceles recíprocos del 25% sobre productos de acero y también aumentará los impuestos sobre una serie de artículos que van desde herramientas, computadoras y servidores y monitores de pantalla hasta equipos deportivos y productos de hierro fundido. Al otro lado del Atlántico, la Unión Europea anunció que aumentará los aranceles sobre la carne de res, aves de corral, bourbon y motocicletas estadounidenses, así como sobre mantequilla de maní y jeans. En conjunto, los nuevos aranceles costarán a las empresas miles de millones de dólares y aumentarán aún más la incertidumbre en dos de las principales asociaciones comerciales del mundo. Las empresas asumirán las pérdidas y obtendrán menos ganancias o trasladarán los costos a los consumidores en forma de precios más altos, esto último siendo el escenario más probable. "Los precios aumentarán, tanto en Europa como en Estados Unidos, y los empleos están en juego", dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Nosotros lamentamos profundamente esta medida. Los aranceles son impuestos. Son perjudiciales para los negocios y aún peores para los consumidores", afirmó Von der Leyen. Los aranceles de la UE buscan puntos de presión en Estados Unidos mientras minimizan el daño adicional a Europa. Los funcionarios de la UE han dejado claro que los aranceles -impuestos sobre importaciones- están dirigidos a productos fabricados en estados gobernador por los republicanos, como la carne de res y las aves de corral de Kansas y Nebraska, y productos de madera de Alabama y Georgia. Los aranceles también afectarán a estados demócratas como Illinois, el principal productor de soya en Estados Unidos, que también está en la lista. Los productores de bebidas alcohólicas se han convertido en daños colaterales en la disputa sobre el acero y el aluminio. La medida de la UE "es profundamente decepcionante y socavará gravemente los esfuerzos exitosos para reconstruir las exportaciones de bebidas alcohólicas de Estados Unidos en los países de la UE", dijo Chris Swonger, director del Consejo de Bebidas Alcohólicas. La UE es un destino importante para el whiskey estadounidense, y las exportaciones aumentaron un 60% en los últimos tres años después de que se suspendiera un conjunto anterior de aranceles. ¿Podría haber un acuerdo que elimine el aumento de aranceles? Von der Leyen dijo en un comunicado que la UE "siempre estará abierta a la negociación". El primer ministro canadiense entrante, Mark Carney, dijo el miércoles que está listo para reunirse con Trump si muestra "respeto por la soberanía canadiense" y está dispuesto a adoptar "un enfoque común, un enfoque mucho más integral para el comercio". Carney, quien asumirá el cargo en los próximos días, afirmó que los trabajadores de ambos países estarán mejor cuando "la mayor asociación económica y de seguridad del mundo sea renovada y relanzada. Eso es posible". "Creemos firmemente que en un mundo lleno de incertidumbres geopolíticas y económicas, no es de nuestro interés común cargar a nuestras economías con aranceles", señaló. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ante la UE afirmó que los aranceles estadounidenses y las contramedidas de la UE "sólo perjudicarán los empleos, la prosperidad y la seguridad en ambos lados del Atlántico". "Las dos partes deben retroceder y encontrar urgentemente un resultado mediante negociaciones", dijo la cámara el miércoles. ¿Qué es lo que realmente va a pasar? Trump impuso aranceles similares al acero y aluminio de la UE durante su primer mandato, lo que enfureció a europeos y otros aliados. La UE también impuso medidas en represalia en ese momento, y aumentó los aranceles sobre motocicletas, bourbon, mantequilla de maní y jeans fabricados en Estados Unidos, entre otros artículos. Esta vez, la acción de la UE implicará dos pasos. Primero, el 1 de abril, la comisión volverá a imponer aranceles que estuvieron en vigor entre 2018 y 2020, pero que fueron suspendidos bajo el gobierno del expresidente Joe Biden. Luego, el 13 de abril se aplicarán los aranceles adicionales que afectarán a 18,000 millones de euros (19,600 millones de dólares) en exportaciones estadounidenses al bloque. El comisionado de Comercio de la UE, Maro efovi, viajó a Washington el mes pasado en un esfuerzo por evitar los aranceles, y sostuvo reuniones con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y otros funcionarios comerciales de alto rango. El miércoles, señaló que durante el viaje quedó claro "que la UE no es el problema". "Presenté argumentos para evitar la carga innecesaria de medidas y contramedidas, pero necesitas un socio para eso. Se necesitan ambas manos para aplaudir", comentó efovi a los periodistas en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia. Y a partir de las 12:01 de la madrugada del jueves, Canadá impondrá aranceles recíprocos del 25% sobre productos de acero por un valor de 12,600 millones de dólares canadienses (8,700 millones de dólares estadounidenses) y productos de aluminio por un valor de 3,000 millones de dólares canadienses (2,000 millones de dólares estadounidenses), así como bienes importados adicionales de Estados Unidos por un valor de 14,200 millones de dólares canadienses (9,900 millones de dólares estadounidenses), para un total de 29,800 millones de dólares canadienses (20,600 millones de dólares estadounidenses). La lista de productos adicionales afectados por los aranceles de represalia incluye herramientas, computadoras y servidores, monitores de pantalla, calentadores de agua, equipos deportivos y productos de hierro fundido. Estos aranceles se suman a los aranceles de represalia del 25% de Canadá sobre 30,000 millones de dólares canadienses (20,800 millones de dólares estadounidenses) de importaciones de Estados Unidos que se implementaron el 4 de marzo en respuesta a otros aranceles de Trump que él ha retrasado un mes. Las empresas de acero europeas se preparan para registrar pérdidas La UE podría perder hasta 3.7 millones de toneladas de exportaciones de acero, según la asociación de acero europea Eurofer. Estados Unidos es el segundo mayor mercado de exportación para los productores de acero de la UE, representando el 16% del total de las exportaciones de acero de la UE. La UE estima que el volumen comercial anual entre ambas partes se sitúa en aproximadamente 1.5 billones de dólares, representando alrededor del 30% del comercio global. Si bien el bloque tiene un superávit exportador sustancial en bienes, dice que esto se compensa en parte con el superávit de Estados Unidos en el comercio de servicios.

McHugh informó en Fráncfort y Gillies en Toronto. Jill Lawless en Londres contribuyó a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



