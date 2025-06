Canadiense detenido por agentes de inmigración muere bajo custodia en Florida, dicen autoridades

ARCHIVO - El Centro de Detención Federal de Miami el 15 de septiembre de 2022. (AP Foto/Wilfredo Lee) kabc

MIAMI -- Un canadiense que había sido detenido por agentes de inmigración en el sur de Florida ha muerto bajo custodia federal, informaron autoridades. Johnny Noviello, de 49 años, falleció el lunes en el Centro de Detención Federal de la Oficina de Prisiones en Miami, según un comunicado de prensa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). La causa de la muerte estaba bajo investigación. Noviello estaba detenido a la espera de ser deportado de Estados Unidos, dijeron las autoridades. Ingresó a Estados Unidos en 1988 con una visa y se convirtió en residente permanente legal en 1991. Fue declarado culpable de tráfico de drogas y otros cargos en 2023 y sentenciado a un año de prisión, informaron las autoridades. Noviello fue detenido por agentes del ICE en su oficina de libertad condicional el mes pasado y acusado de ser deportable debido a su condena por drogas, indicaron las autoridades. Otros siete detenidos por agentes de inmigración han muerto bajo custodia federal este año, que se suman a otras 11 muertes reportadas en 2024. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

