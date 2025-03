Candidatura EEUU-México para Mundial femenino 2031 avanza tras exclusión de Europa hasta 2035

Los fuegos artificiales iluminan la cancha previo al partido entre Estados Unidos y Japón en la SheBelieves Cup, el miércoles 26 de febrero de 2025, en San Diego. AP Foto/Gregory Bull

ZÚRICH -- La esperada candidatura de Estados Unidos y México para coorganizar la Copa Mundial Femenina de 2031 únicamente enfrentaría a África como rival, ya que la FIFA excluyó a Europa del proceso el miércoles. La FIFA también invitó a presentar candidaturas para la edición de 2035 a sólo países de Europa o África. Las cuatro federaciones británicas - Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales - anunciaron que participarían en el proceso. El ente rector del fútbol mundial indicó que espera seleccionar a los anfitriones de ambos torneos en su congreso anual el próximo año, que probablemente se realizará en la víspera de la Copa Mundial masculina de 2026, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México. La candidatura de Estados Unidos y México ha asomado como favorita para el Mundial femenino de 2031 desde el año pasado, cuando las dos federaciones se retiraron de la puja por la edición de 2027. Ese torneo se jugará en Brasil, que superó una multi candidatura europea de Alemania, Bélgica y los Países Bajos. A la CONCACAF, ente rector del fútbol en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, le corresponde organizar otro Mundial femenina antes que la confederación de Europa, la UEFA. Canadá organizó el torneo de 2015 y Francia fue la anfitriona de la edición de 2019. Estados Unidos organizó los mundiales de 1999 y 2003. Australia y Nueva Zelanda coorganizaron en 2023. Ningún país africano ha sido anfitrión de un Mundial femenino, cuya edición inaugural se montó en 1991. La candidatura de Sudáfrica en el proceso de 2027 fue retirada meses antes de llegar a la votación. Candidatura de 2035 El primer ministro británico Keir Starmer respaldó una candidatura para 2035. "El fútbol es y siempre será el núcleo de la identidad de nuestro país", dijo. "La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2035 en casa sería otro momento monumental en nuestra historia deportiva, impulsando el crecimiento y dejando un legado duradero". Las federaciones de Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales presentarán una declaración de interés a la FIFA en el primer trimestre de este año. Inglaterra fue la anfitriona de la Eurocopa femenina en 2022. Inglaterra, Irlanda, Escocia y Gales organizarán la Eurocopa masculina en 2028. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

