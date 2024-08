Casa Blanca logra rebaja de precio en fármacos populares de Medicare

ARCHIVO - El presidente Joe Biden ofrece un discurso sobre el costo de los medicamentos con receta en el Instituto Nacional de Salud en Bethesda, Maryland, 14 de diciembre de 2023. AP Foto/Andrew Harnik

WASHINGTON -- El gobierno del presidente Joe Biden celebró los acuerdos alcanzados por funcionarios federales con las farmacéuticas para reducir el precio de 10 de los fármacos más populares y caros de Medicare, pero ofreció pocos detalles de inmediato acerca del nuevo precio que asumirán los ancianos estadounidenses cuando retiren sus recetas. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron el miércoles por la noche que esperan que los contribuyentes estadounidenses ahorren $6 billones de dólares con los nuevos precios, mientras que los ancianos podrían ahorrar alrededor de $1.5 billones en sus prescripciones. Estas proyecciones, sin embargo, se basan en estimaciones antiguas y el gobierno no ofreció detalles acerca de como llegó a estas cifras. No obstante, los nuevos precios negociados, que aún no eran públicos en la madrugada del jueves, repercutirán en el precio de los medicamentos utilizados por millones de ancianos para controlar la diabetes, la leucemia y para prevenir insuficiencias cardíacas y coágulos sanguíneos. Entre los afectados están los anticoagulantes Xarelto y Eliquis y los fármacos para la diabetes Jardiance y Januvia. Medicare destinó $50 billones de dólares a la cobertura de estos medicamentos el año pasado. Se trata de un acuerdo histórico para Medicare, que proporciona cobertura sanitaria a más de 67 millones de ancianos y personas con discapacidad en el país. Durante décadas, el gobierno federal no había podido negociar los precios con las farmacéuticas, algo habitual en el caso de las aseguradoras privadas. "Esto significaba que las farmacéuticas podían cobrar lo que quisieran por tratamientos que salvan vidas y todos los estadounidenses pagaban el precio", explicó la asesora de la Casa Blanca Neera Tanden a reporteros en una conferencia telefónica el miércoles en la noche. Los acuerdos farmacéuticos se han convertido en un punto clave de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris a la presidencia, especialmente desde que emitió el voto que facilitó la aprobación de la ley. Harris y Biden anunciarán el jueves los nuevos precios de los fármacos, en su primera aparición juntos desde la retirada del mandatario de la boleta demócrata, mientras tratan de convencer a los votantes de que los costos tenderán a la baja tras años con una inflación por encima de lo normal.

