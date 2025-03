Chargers se desprenden de linebacker Joey Bosa tras 9 temporadas con la franquicia

By JOE REEDY Thursday, March 6, 2025 5:31PM











ARCHIVO - Joey Bosa, linebacker de los Chargers de Los Ángeles, bebe agua antes de un partido ante los Raiders de Las Vegas, el 8 de septimebre de 2024. AP Foto/Kyusung Gong, archivo

Los Chargers de Los Ángeles dieron de baja a Joey Bosa el miércoles, con lo que pusieron fin a la carrera de nueve temporadas del linebacker con la franquicia. La decisión, que se tomó menos de una semana antes del inicio del nuevo año de la liga, se esperaba debido al alto impacto que generaba la remuneración de Bosa respecto del tope salarial y a su historial de lesiones. Bosa tenía un impacto de 36.47 millones de dólares respecto del tope salarial para la temporada 2025 Los Chargers ahorrarán 25.36 millones en espacio salarial. En el draft de 2016, Bosa fue la tercera selección general de los Chargers y era el último jugador que había estado en la plantilla desde que el equipo jugaba en San Diego. Firmó una extensión de contrato de cinco años por un valor de 135 millones de dólares en 2020, lo que lo convirtió en el jugador defensivo mejor pagado de la liga en ese momento. Bosa jugó en 14 partidos la temporada pasada, incluidos nueve como titular, después de acordar una reestructuración de su contrato. Sin embargo, sus cinco capturas fueron la menor cifra en las seis temporadas en las que ha jugado al menos 12 partidos, mientras luchaba contra lesiones en la cadera y la espalda. Después de participar en 16 partidos en 2021, Bosa sólo estuvo en el campo durante 14 duelos combinados en las temporadas 2022 y 2023. Se perdió la mayor parte de la campaña de 2022 debido a una lesión inguinal, pero regresó a finales de año. Estuvo fuera en los últimos siete partidos de 2023 debido a una lesión en un pie. Las 72 capturas de Bosa están empatadas en el décimo lugar más alto en la NFL desde que ingresó a la liga y son la segunda mejor marca en la historia de la franquicia. Con la liberación de Bosa, los Chargers pondrán un mayor énfasis en firmar al linebacker Khalil Mack, quien es agente libre sin restricciones por primera vez en sus 11 años de carrera. Tuli Tuipulotu, quien lideró a los Chargers con ocho capturas y media la temporada pasada, ocuparía un puesto de titular con la salida de Bosa. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.