Chile registra un terremoto de 6.1 sin que inicialmente se reporten víctimas

SANTIAGO -- El norte de Chile registró el jueves un terremoto de 6.1 sin que las autoridades hayan reportado inicialmente víctimas o daños significativos y descartaron el riesgo de tsunami en las costas del país. El servicio geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, indicó que el temblor se produjo a las 12:21 hora local, a 93 kilómetros de profundidad. El temblor fue localizado en la región norteña de Antofagasta, a 103.9 kilómetros de San Pedro de Atacama y a 104.6 kilómetros de Calama, las dos poblaciones más cercanas al epicentro. El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Chile calificó el sismo como de "mediana intensidad" entre las regiones de Tarapacá y Atacama. Indicó que se estaba evaluando la afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, sin que hubiera reportes iniciales de víctimas. Asimismo, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) descartó que el temblor reuniera las condiciones necesarias para generar un tsunami. Situado en el llamado Cinturón del Fuego del Pacífico, una de las regiones con la mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, Chile registra miles de terremotos cada año, la mayoría de ellos de intensidad baja o moderada. No obstante, el país es conocido por haber registrado algunos de los temblores más potentes de la historia, entre ellos, el letal terremoto de magnitud 8,8 y posterior tsunami que dejó a 525 fallecidos en febrero de 2010, en la que es considerada una de las peores tragedias de la historia reciente de Chile.

