Científicos descartan amenaza a la Tierra de parte del asteroide 2024 YR4

By MARCIA DUNN Tuesday, February 25, 2025 7:22PM











ARCHIVO - Esta foto del 18 de mayo de 1969 proporcionada por la NASA muestra la Tierra, fotografiada desde la nave espacial Apolo 10 durante su viaje hacia la Luna. (NASA vía AP) kabc

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. -- Después de dos meses de observaciones, los científicos han descartado prácticamente cualquier amenaza a la Tierra de parte del asteroide 2024 YR4 recién detectado, dijeron la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) el martes. En un momento, las probabilidades de un impacto en 2032 eran de aproximadamente 3% y encabezaban las listas de riesgo de asteroides del mundo. Desde entonces, la ESA ha reducido las probabilidades al 0.001%. La NASA las bajó al 0.0027%, lo que significa que el asteroide pasará sin riesgos cerca de la Tierra en 2032 y no hay amenaza de impacto durante el próximo siglo. Paul Chodas, quien dirige el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, dijo que no hay posibilidad de que las probabilidades aumenten en este momento y que se ha descartado un impacto en 2032. "Ese es el resultado que esperábamos desde el principio, aunque no podíamos estar 100% seguros de que sucedería", explicó en un correo electrónico. Sin embargo, todavía hay un 1.7% de probabilidad de que el asteroide pueda chocar con la Luna el 22 de diciembre de 2032, según la NASA. Chodas espera que las probabilidades de un impacto en la Luna también disminuyan. Los telescopios del mundo continuarán rastreando el asteroide a medida que se aleja de nosotros, y el Telescopio Espacial Webb se enfocará el próximo mes en determinar su tamaño. Se espera que desaparezca de la vista en uno o dos meses. Descubierto en diciembre, el asteroide tiene un diámetro estimado de entre 40 y 90 metros (130 a 300 pies) y pasa cerca de nosotros cada cuatro años. "Si bien este asteroide ya no representa un peligro significativo de impacto para la Tierra, el 2024 YR4 proporcionó una oportunidad invaluable" para el estudio, dijo la NASA en un comunicado.

