Ciudad de México refuerza seguridad en el centro tras atentado contra diputada suplente local

Friday, October 18, 2024 7:24PM











AP photo/Eduardo Verdugo

CIUDAD DE MÉXICO -- La jefa de gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, anunció el jueves que se reforzará la seguridad en el centro histórico horas después de que un hombre armado disparó hacia un grupo de tres personas, entre quienes se encontraba la diputada local suplente y activista trans, Diana Sánchez Barrios, quien resultó herida de gravedad. El ataque, ocurrido a plena luz del día y a sólo tres calles del Zócalo y la sede presidencial, fue captado por las cámaras de seguridad. En el video se alcanza a ver a un hombre que dispara directamente al grupo y luego persigue a Sánchez hasta un establecimiento, antes de darse a la fuga. Las autoridades informaron que hay tres heridos. Alejandra Barrios, madre de Sánchez y líder de comerciantes del centro histórico de la ciudad, declaró a la prensa reunida fuera del hospital que su hija se encontraba grave después de sufrir heridas en los pulmones. Agregó que ya habían recibido amenazas "por envidias", pero no entró en detalles. El secretario de Seguridad de la capital, Pablo Vázquez, dijo a la televisora N+ Foro que ya se trabaja para averiguar el móvil del ataque. Días antes, una abogada penalista fue asesinada a balazos mientras conducía por calles del centro de la ciudad, explicó Vázquez. El funcionario indicó a la televisora que, hasta ese momento no había motivos para creer que ambos atentados estén relacionados. A pesar de que este tipo de ataques directos, a balazos y a plena luz del día, son inusuales en Ciudad de México, particularmente en las zonas céntricas, las autoridades reconocen la presencia de grupos delictivos en la capital. Un claro ejemplo fue el atentado que sufrió el entonces jefe de la policía capitalina y actual secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch. En junio de 2020, miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación armados con fusiles de alto poder y granadas abrieron fuego contra el vehículo blindado en el que viajaba el funcionario, quien recibió tres impactos de bala. Dos de sus escoltas y una mujer que circulaba por la zona murieron en el ataque.

Copyright © 2024 by The Associated Press. All Rights Reserved.