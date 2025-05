Ciudadano germano-estadounidense es acusado de intentar atacar el consulado de EEUU en Tel Aviv

Un ciudadano con nacionalidad estadounidense y alemana ha sido arrestado bajo cargos de viajar a Israel e intentar lanzar cocteles molotov al consulado de Estados Unidos en Tel Aviv, informaron autoridades el domingo. Fiscales federales en Nueva York dijeron que el hombre, Joseph Neumeyer, se acercó al consulado el 19 de mayo con una mochila que contenía bombas molotov, pero tuvo una confrontación con un guardia y finalmente huyó, dejando caer su mochila mientras el guardia intentaba detenerlo. Entonces la policía rastreó a Neumeyer hasta un hotel a unas pocas cuadras del consulado y lo arrestó, según una denuncia penal presentada en el Distrito Este de Nueva York. El ataque tuvo lugar en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, que ahora está en su decimonoveno mes. Neumeyer, de 28 años, originario de Colorado y con doble ciudadanía estadounidense y alemana, viajó desde Estados Unidos a Canadá en febrero y posteriormente llegó a Israel a finales de abril, según registros judiciales. Había realizado una serie de publicaciones amenazantes en redes sociales antes de intentar el ataque, señalaron los fiscales. Las autoridades israelíes deportaron a Neumeyer a Nueva York el sábado, y al día siguiente tuvo una comparecencia inicial ante un juez federal en Brooklyn, el mismo día en que se desprecintó su denuncia penal. El abogado designado por el tribunal para Neumeyer, Jeff Dahlberg, declinó hacer comentarios. El Departamento de Estado no respondió de momento a una solicitud de comentarios. Durante su primer mandato, el presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel a pesar de las objeciones palestinas, y trasladó la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a la ciudad en disputa. ____ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

