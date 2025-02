Presidenta de México ordena aranceles contra EEUU en respuesta a medidas de Trump

Sunday, February 2, 2025 2:05AM











La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llega a un evento público en Ciudad de México el sábado 1 de febrero de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte) AP Foto/Marco Ugarte

CIUDAD DE MÉXICO -- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el sábado "medidas arancelarias y no arancelarias" en respuesta a la imposición del 25% de aranceles decretado por el presidente estadounidense Donald Trump y rechazó contundentemente cualquier alianza de su gobierno con criminales. En un comunicado divulgado por la red social X después de una reunión con su gabinete en la sede presidencial, la mandataria no dio detalles específicos de cuales serían los nuevos impuestos al comercio o el resto de medidas. Con esta decisión pareció dejar claro que no se iba a amedrentar por la cláusula incluida en la orden de Trump que incluía también un mecanismo para aumentar los aranceles si las naciones afectadas tomaban represalias contra Estados Unidos. Sheinbaum rechazó "categóricamente la calumnia que hace la Casa Blanca al Gobierno de México de tener alianzas con organizaciones criminales, así como cualquier intención injerencista en nuestro territorio" y dijo que si en algún lugar existen alianzas con los cárteles "es en las armerías de los Estados Unidos que venden armas de alto poder a estos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos en enero de este año". Pese a la contundencia de su mensaje, dijo estar abierta a establecer una mesa de diálogo en temas de seguridad y salud pública.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.