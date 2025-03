Colombia insiste ante ONU en excluir la hoja de coca de la lista de sustancias estupefacientes

By ASTRID SUÁREZ Associated Press Monday, March 10, 2025 9:10PM











Presidente colombiano Gustavo Petro llega al Congreso de Uruguay para asistir ceremonia de juramentación del presidente electo Yamandu Orsi en Montevideo. AP Foto/Santiago Mazzarovich

BOGOTÁ (AP) -- El gobierno de Colombia insistió el lunes en excluir la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas durante las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se desarrollan en Viena. "Colombia es el país que ha puesto los muertos de esta guerra y para nosotros no es una opción postergar un debate franco, inclusivo y respetuoso sobre la implementación del régimen de drogas", aseguró durante su intervención la canciller colombiana, Laura Sarabia. La propuesta de Colombia se enmarca en la política de drogas que pretende dejar atrás el prohibicionismo y que impulsó el presidente Gustavo Petro desde su llegada al poder en 2022 como primer presidente de izquierda del país. Con su solicitud, Colombia se unió a Bolivia en su esfuerzo para que la ONU retire el veto a los usos tradicionales de la coca bajo el argumento de que en su estado natural no es un estupefaciente. Colombia ha pedido ante la Comisión de Estupefacientes desde 2023 la revisión de la actual clasificación en la que está la hoja de coca, por lo que propone sacarla de la lista de la Convención Única en 1961 sobre Estupefacientes, en la que se le aplican medidas de fiscalización y se prohíbe su cultivo. La Comisión de Estupefacientes se compone de 53 Estados miembros y tiene el mandato de decidir sobre el alcance de la fiscalización de drogas. El gobierno de Petro considera que, al sacar la hoja de coca de la lista de sustancias prohibidas, se le estaría quitando el poder a los narcotraficantes que la utilizan para transformarla en cocaína y, en cambio, utilizarla para aplicaciones industriales como fertilizantes. Colombia propuso dar alternativas económicas para los cultivadores de hoja de coca, como el cultivo de cacao y café. El país impulsa en su territorio desde hace años la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos lícitos, sin que haya logrado acabar con la hoja de coca. El área sembrada de hoja de coca en Colombia alcanzó las 253,000 hectáreas en 2023, un 10% más que el año anterior, según el último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También aumentó en un 53% en la producción potencial de cocaína. Sarabia aseguró que Colombia está utilizando procedimientos contenidos en las convenciones para adelantar la solicitud. "Colombia insiste en la exclusión de la hoja de coca de la lista de sustancias más dañinas por razones científicas y prácticas. La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí no es perjudicial para la salud", dijo Sarabia, quien consideró que un eventual estudio científico de la Organización Mundial de la Salud "nos dará la razón". La canciller aseguró que su propuesta de sacar la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas no implica dejar de erradicar. "Tenemos unas metas ambiciosas de erradicación. Además, hemos puesto el foco en la interdicción de grandes cargamentos a los grandes traficantes para golpearlos donde más les duele en sus finanzas", explicó. La Armada colombiana ha incautado en lo que va del año cerca de 30 toneladas de clorhidrato de cocaína. En el más reciente operativo, reportado el lunes, fueron incautadas cuatro toneladas en el mar Caribe cuando era transportado a bordo de una lancha rápida cerca a Cartagena. Cuatro colombianos y un hondureño fueron capturados. El gobierno colombiano trazó la semana pasada el plan de erradicación de cultivos ilícitos más ambicioso en lo que va del mandato de Petro. Planea en el corto plazo eliminar 25,000 hectáreas en el noreste del país, donde se registra una ola de violencia por confrontación entre grupos armados, proponiendo un pago mensual a los campesinos que acepten.

