Cómo iglesias intentan mantener seguras sus congregaciones ante amenazas de redadas de ICE

La última vez que la iglesia de la reverenda Emma Lozano trasladó los servicios a Internet, una pandemia estaba arrasando a la congregación.

Esta vez, la pastora de Chicago dijo que una amenaza diferente está poniendo en riesgo a su comunidad, sin un final a la vista.

"En aquel entonces, lo que estábamos esperando era la vacuna, la medicina", dijo Lozano. "Ahora todos nos preguntamos, ¿cuál es la medicina? ¿Cuál es la vacuna para esto? ¿Cuánto tiempo va a llevar?".

Trasladar los servicios en español de nuevo a Internet, dijo, fue una decisión dolorosa que el liderazgo de la Iglesia Metodista Unida de Lincoln tomó poco antes de que el presidente Donald Trump regresara al poder.

"Sabíamos que seríamos un objetivo. Entonces, ¿por qué íbamos a quedar como blancos fáciles y esperarlos?", dice. "Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y estamos obligados a cuidarnos unos a otros".

Ante las amenazas de deportación masiva, la decisión que tomó la iglesia a principios de enero fue un ejemplo elocuente del creciente temor que sienten las comunidades inmigrantes: los espacios que antes se consideraban seguros podrían no serlo ya. De hecho, días después, las autoridades rescindieron una política que anteriormente limitaba a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a realizar arrestos en las iglesias.

"Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados", dijo en un comunicado el entonces secretario interino de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman. "La administración Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden, y en cambio confía en que usen el sentido común".

Una coalición de organizaciones cristianas y judías presentó una demanda la semana pasada pidiendo a un juez federal que bloquee el cambio de política, argumentando que infringe su libertad religiosa y viola la Constitución. Los funcionarios no han respondido a esa demanda. Pero en una demanda similar presentada por una coalición de grupos cuáqueros, el Departamento de Justicia argumentó en un expediente judicial que un juez no debería bloquear el cambio de política basándose en daños futuros hipotéticos.

Hasta ahora, mientras continúan los desafíos legales, la nueva política sigue vigente, lo que deja a algunos líderes de la iglesia luchando por ayudar a sus congregaciones a sentirse seguras.

No ha habido informes de redadas de ICE dentro de lugares de culto desde que la administración anunció su nueva política. Pero un arresto reciente afuera de una iglesia en un suburbio de Atlanta fue citado en la demanda de la semana pasada como un ejemplo inquietante de lo que muchas congregaciones temen.

En algunas iglesias, la asistencia ha disminuido. Otras han visto a sus fieles aún más comprometidos a asistir.

En la batalla por proteger a su comunidad, Lozano no ve el reciente cambio a los servicios en línea como un retroceso. Todo lo contrario. Es una de las muchas formas en que Lozano dijo que ella y otros están listos para luchar.

"Lo vemos como un boxeador. Estamos aguantando", dijo Lozano, una defensora de los derechos de los inmigrantes desde hace mucho tiempo. "Vamos a ir hasta el final".

Esto está claro: incluso con años de experiencia, Lozano y otros líderes religiosos le dicen a CNN que el clima actual es diferente a todo lo que han enfrentado antes.

Mientras los servicios en español de Lozano pasaban a ser virtuales, un pastor de una iglesia en Oregon enviaba un mensaje muy diferente.

"Somos una iglesia santuario... Si tienes miedo de ser deportado por leyes odiosas e injustas -llamémoslas por su nombre- eres bienvenido a venir a encontrar ese espacio seguro", dijo el reverendo W. J. Mark Knutson en un servicio en enero en la Iglesia Luterana Augustana de Portland, lo que provocó ovaciones de la multitud.

Durante el primer mandato del presidente Trump, los anuncios públicos de inmigrantes que se mudaban a las iglesias fueron una parte importante de los primeros días de su presidencia. Fue el comienzo de un nuevo capítulo en lo que se conoce como el Movimiento Santuario, un esfuerzo que comenzó en la década de 1980 con congregaciones en todo Estados Unidos que albergaban a inmigrantes centroamericanos que enfrentaban la deportación.

Pero hasta ahora, bajo el segundo Gobierno de Trump, incluso anuncios como el de Knutson, han sido poco frecuentes.

Knutson dice que hablar es más importante que nunca. "Si las personas de fe no toman una posición ahora", dijo, "¿quién lo hará?"

El pastor de Portland le dijo a CNN que ya ha hablado con numerosos inmigrantes que dicen que podrían necesitar buscar protección en los muros de su iglesia. Incluso los miembros de la iglesia de larga data con estatus migratorio legal están preocupados, agregó.

"Mis miembros inmigrantes de otros países todavía están conmocionados, incluso si tienen tarjetas verdes o ciudadanía ahora. Tenemos una mujer de Japón, casada con su esposo durante 40 años, pero nunca se convirtió en ciudadana. Ahora, de repente, tiene miedo. Esto es insidioso".

Knutson dijo que hizo hincapié en reiterar públicamente la postura de Augustana como iglesia santuario en un servicio en honor a Martin Luther King Jr. días después de que Trump asumiera el cargo. La iglesia ha albergado a inmigrantes en santuarios antes, dice, y tomaría esa medida nuevamente.

"Si hubiera una acción masiva en Portland, cientos de personas acudirían a la iglesia sabiendo que es un lugar seguro. Y no permitiríamos que ICE [ entre ] . Pero también llamaríamos a todas las estaciones de noticias locales y rodearíamos a ICE con gente y noticias. Y si se pone feo, se grabará. Y eso realmente debería molestar a la gente de todo el país", dice. "Por eso estamos listos para tomar esa posición".

La iglesia de Lozano en Chicago estaba entre las congregaciones que han servido como santuario para inmigrantes en el pasado. Pero una inmigrante que se refugió allí durante años durante la administración anterior de Trump ahora dice que preferiría orar con Lozano desde su casa.

"Ni siquiera ese espacio sagrado se siente seguro", dijo Francisca Lino a The Chicago Tribune el mes pasado.

Mientras comienza un servicio en español en la Iglesia Metodista Unida de Lincoln, las filas de asientos de madera y sillas plegables negras están vacías.

Es una escena mucho más sombría de lo que normalmente se ve dentro de esta iglesia de Chicago un domingo por la tarde. Las familias con niños que normalmente estarían rezando juntas no están aquí. Tampoco está la comida que compartirían después del servicio. La música metálica se escucha a través de los tubos de un altavoz de computadora portátil en lugar de tocarse en vivo.

Pero Lozano canta mientras marca el ritmo de un tambor. Y en la pantalla de la computadora frente a ella, la pastora ve una señal de esperanza. Unas 20 familias están mirando desde casa a través de Zoom, la mayor participación desde que los servicios en español se trasladaron a Internet el mes pasado. Lozano espera que se sigan uniendo más. Está trabajando para resolver las dificultades técnicas que han dificultado que algunos se conecten.

Al comenzar el sermón del día, Lozano le dice a su audiencia en línea que quiere que escuchen con atención. El miedo en la comunidad es palpable. Y Lozano dice que ella también lo está sintiendo. La iglesia y sus pastores, dice, han sido objeto de los supremacistas blancos en repetidas ocasiones. Eso, y las amenazas de deportaciones masivas de la administración Trump, la están afectando mucho.

Pero Lozano sigue pensando en la pandemia del coronavirus y en la tan esperada vacuna. Estos días, se ha dado cuenta de que su comunidad necesita recurrir a un tipo diferente de medicina.

"Necesitamos curarnos del miedo con una medicina de coraje", dijo. "Necesitamos luchar contra el odio con amor y ser solidarios".

Una forma de hacerlo dice, es unirse a un boicot económico nacional planeado para el 28 de febrero. En las redes sociales, algunos han anunciado el próximo "apagón" como una protesta contra las corporaciones que terminaron o redujeron sus programas de diversidad, equidad e inclusión. Lozano le dice a su congregación que es una oportunidad para que la comunidad muestre su poder y se pronuncie sobre lo que está sucediendo.

"Recuerden, un hombre no puede bloquear el sol con su dedo", dijo. "No podemos permitir que los racistas supremacistas blancos nos paralicen con miedo a decir la verdad".

Es difícil predicar en una iglesia casi vacía. Pero Lozano dice que su iglesia está haciendo lo mejor para la comunidad a la que sirve. Y sabe que está parada exactamente dónde debe estar. Con demasiada frecuencia, le dice a CNN, la gente tuerce las palabras de las Sagradas Escrituras.

"El mandamiento dice claramente 'ama a tu prójimo como a ti mismo'. No dice '¿estás albergando ilegales en tu iglesia?' ... Se supone que debemos proporcionar los sacramentos a todas las personas y seguidores de Cristo", dice Lozano. "Y eso es lo que vamos a seguir haciendo".

La pastora también dice que encuentra consuelo en la forma en que su ciudad ha respondido a ICE.

"Esta 'deportación masiva' básicamente no ha estado a la altura porque estamos muy preparados", dice. "Sí, ha habido gente deportada... y eso nos duele. Pero ya hemos pasado por esto antes. Vamos a sobrevivir".

Francisco Aguirre mira hacia los bancos abarrotados.

Aguirre ve cientos de rostros solidarios que lo miran desde el interior de la Iglesia Luterana Augustana en Portland. Algunos son inmigrantes. Muchos no. Y Aguirre también ve los rostros de personas que no están allí. También es el director ejecutivo de una organización de defensa de los inmigrantes, y cada vez que predica en la iglesia, Aguirre sabe que también habla en nombre de otras personas cuyas voces necesitan ser escuchadas.

"Los escucho llorar, contándome sus historias, lo que les gustaría que sucediera en este país, ya sabes", dice. "Así que cuando me paro allí, expreso sus sentimientos, no solo los míos, porque también lloro con ellos".

Aguirre ahora dirige los servicios en español en la iglesia e intenta ofrecer orientación a los miembros inmigrantes que buscan respuestas. Hace una década, estaba en una posición diferente, viviendo dentro del edificio durante más de dos meses mientras buscaba refugio.

Aunque ha asumido un papel de liderazgo en la congregación que una vez lo protegió, Aguirre todavía está luchando por su caso de inmigración. Espera que una audiencia judicial en diciembre finalmente le dé la oportunidad de ganar el asilo que ha estado buscando, décadas después de que llegó a los EE. UU. desde El Salvador. Pero su futuro también es incierto.

"Soy indocumentado y no tengo miedo, pero seguiré organizándome en paz, incluso si mañana me deporten y lo pague con mi vida", le dice Aguirre a la congregación durante el servicio de Martin Luther King Jr.

Las muchas conversaciones que ha tenido desde que Trump regresó al poder están en su mente. Mientras habla, su voz se quiebra por la emoción y las lágrimas comienzan a fluir.

"Estaré con mi pueblo, porque ustedes son mi pueblo, y lucharé por ustedes en el amor de Dios. Lucharé por mi familia y por su familia, y sé que ustedes están conmigo, porque este también es mi país", dice. "Y los amo a todos. Gracias, gracias, gracias. Estemos en la iglesia y en paz".

En su megaiglesia en California, el reverendo Sam Rodríguez dijo que ha estado tratando de tranquilizar a los miembros hispanohablantes de que su congregación y otras no serán atacadas. Los rumores y la desinformación sobre lo que está sucediendo, dijo, se han salido de control.

"Tengan la seguridad de que he recibido garantías de las autoridades de que no habrá redadas en las iglesias. Las familias buenas y temerosas de Dios que han estado aquí durante décadas no son el objetivo principal", dijo Rodríguez a su congregación recientemente, según una copia de sus comentarios que compartió con CNN. "El enfoque sigue siendo eliminar el elemento criminal que busca dañar a nuestras comunidades".

Rodríguez dirige New Season, una iglesia con sedes en Sacramento y fuera de Los Ángeles. También es presidente de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano, y en el pasado ha asesorado a Trump y otros presidentes estadounidenses.

Rodríguez dijo que, al principio, él también estaba preocupado por la nueva política del ICE.

"Al principio, cuando la leí, tenía inquietudes, hice mi debida diligencia y hablé con quienes saben. Y mis inquietudes fueron atendidas", agregó Rodríguez. "No hay intención de allanar iglesias. Ninguna. Cero".

El pastor evangélico dice que no puede revelar qué autoridades aliviaron sus inquietudes, pero dice que mantiene lo que le ha dicho a su congregación y a otros líderes evangélicos que han estado acudiendo a él con preguntas.

Rodríguez dice que apoya los esfuerzos de Trump para acabar con los criminales en la población inmigrante. Y dice que ha hablado con otros líderes de la iglesia que comparten sus puntos de vista.

El pastor dice que una vez que el presidente ponga fin a la inmigración ilegal, se siente "cautamente optimista" de que podrá trabajar con Trump y el Congreso para encontrar soluciones a largo plazo que ayuden a las familias inmigrantes que han estado en el país durante años.

"Espero y rezo para que esta administración deporte a todos los criminales de nuestra comunidad", dice.

Han pasado semanas desde que un arresto de ICE afuera de una iglesia en Tucker, Georgia, atrajo la atención nacional.

"¿Es un caso aislado o el comienzo de una tendencia?", preguntó Christianity Today en un titular que describe el arresto de Wilson Rogelio Velasquez Cruz, de 38 años.

Luis Ortiz, pastor de la iglesia pentecostal Fuente de Vida, dice que las repercusiones aún pesan mucho en su congregación.

"Literalmente, lo que sucedió fue fuera de la iglesia", dijo Ortiz. "Pero el daño no es solo fuera de la iglesia, sino también dentro, para la iglesia y sus feligreses".

Velasquez, uno de los fundadores de la joven iglesia, conducía una hora desde su casa tres veces por semana para asistir a los servicios, dijo Ortiz. Según Ortiz, Velasquez usaba un monitor, tenía un permiso de trabajo y se había registrado regularmente con ICE desde que cruzó la frontera hace unos dos años. El día que los agentes de ICE lo detuvieron, estaba sentado en la tercera fila de la iglesia con su esposa y sus tres hijos cuando su teléfono comenzó a sonar y el monitor que llevaba puesto comenzó a sonar. Los agentes de ICE lo detuvieron cuando salió a responder la llamada, según WSB, afiliada de CNN.

En entrevistas con medios locales después del arresto, Ortiz dijo que era "inexplicable" ver a alguien detenido que parecía tener todo en orden. Y fue devastador, dijo, "ver el miedo y las lágrimas" en los rostros de su congregación después.

Pero dijo que nunca ha habido ninguna duda de que seguirán reuniéndose en persona.

"No vamos a cerrar la iglesia. No vamos a cambiar nuestros planes. No vamos a dejar de ir a la iglesia", dijo Ortiz. "Somos gente de fe que ama a Dios y vamos a seguir orando por este país. Creo que la casa de Dios, la iglesia, es el mejor lugar para que todos nos reunamos".

Nadie ha dejado de asistir a los servicios en Fuente de Vida desde el arresto de Velasquez, dijo Ortiz.

Y dentro del Centro de Detención Stewart en el sur de Georgia, donde Velasquez está detenido y enfrenta una posible deportación, no solo está pasando el tiempo preparándose para luchar por su caso de inmigración. Ha comenzado a predicar regularmente a unos 40 detenidos.

"Si no pueden venir a la iglesia", dice Ortiz, "la iglesia vendrá a ellos".

