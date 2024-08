Compitiendo por dos: Atletas olímpicas embarazadas superan los límites de lo posible en París

By JOCELYN NOVECK Tuesday, August 6, 2024











La egipcia Nada Hafez compite con la estadounidense Elizabeth Tartakovsky en la ronda de 32 sable individual femenino durante los Juegos Olímpicos de 2024, en París, Francia. (AP Foto/Andrew Medichini, Archivo)

PARÍS -- Muchos atletas olímpicos recurren a Instagram para compartir noticias propias, pero tras el evento de esgrima, la egipcia Nada Hafez compartió un poco más. Había estado practicando el deporte estando embarazada de siete meses. "Lo que a ti te parecen dos jugadores en el podio, ¡en realidad eran tres!" Hafez escribió, debajo de una emotiva foto de ella durante el partido. "¡Fui yo, mi competidor y mi futuro bebé!" Terminaron la competencia en el puesto 16, el mejor resultado de Hafez en tres Juegos Olímpicos. Un día después, también se reveló en Instagram que una arquera azerbaiyana había competido mientras estaba embarazada de seis meses y medio. Yaylagul Ramazanova dijo a Xinhua News que había sentido a su bebé patear antes de disparar, y luego disparó un 10, el número máximo de puntos. La mayoría de las historias han sido de atletas que compiten cuando están mucho más temprano en sus embarazos, o ni siquiera lo suficientemente avanzadas como para saber que estaban embarazadas. "Esto es algo que estamos viendo cada vez más", dice la Dra. Kathryn Ackerman, médica de medicina deportiva y copresidenta del grupo de trabajo sobre la salud de la mujer del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos. "A medida que las mujeres están disipando el mito de que no se puede hacer ejercicio a un alto nivel cuando se está embarazada". "Los médicos ahora recomiendan que si una atleta está en buenas condiciones antes del embarazo y no hay complicaciones, entonces es seguro hacer ejercicio, entrenar y competir a un nivel muy alto". En deportes menos extenuantes físicamente como el tiro con arco o el tiro, no hay absolutamente ninguna razón por la que una mujer no pueda competir. Ramazanova, que estaba visiblemente embarazada cuando compitió, también se ganó la admiración, incluso de sus compañeros. Llegó a las 32 finalistas en su evento. Casey Kaufhold, una estadounidense que ganó el bronce en la categoría de equipos mixtos, dijo que fue "realmente genial" ver a su colega azerbaiyana lograr lo que hizo. "Creo que es increíble que veamos a más madres embarazadas disparando en los Juegos Olímpicos y es genial tenerla en el tiro con arco", dijo a The Associated Press. Kaufhold dijo que esperaba que la carrera de Ramazanova inspire a más madres y futuras madres a competir y a poder decirle a sus hijos: 'Oye, fui a los Juegos Olímpicos y tú también estuviste allí'".

