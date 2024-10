Con Messi de regreso, Argentina buscará el triunfo ante Venezuela en la eliminatoria

CARACAS -- Con Lionel Messi de regreso tras perderse las dos anteriores fechas por lesión, Argentina aspira dejar en el olvido su derrota ante Colombia y retomar el triunfo el jueves cuando se enfrente a domicilio a Venezuela en la novena fecha de la eliminatoria sudamericana del Mundial 2026. Messi, de 37 años, se perdió las dos pasadas fechas de la eliminatoria para el Mundial 2026 debido a una lesión en el ligamento del tobillo que sufrió en la final de la Copa América ante Colombia a mediados de julio. A finales de agosto, después de seis semanas de inactividad, Messi volvió a la disciplina del Inter Miami y en los partidos que disputó desde que recibió el alta médica se le vio en buena forma. El ocho veces ganador del Balón de Oro "está bien", declaró el técnico Lionel Scaloni en la víspera. No estuvo presente en los pasados dos partidos para no forzar su regreso con la selección, pero ahora "Leo está entrenando a la par del grupo y está para ser parte del equipo que juegue ante Venezuela", un oponente que el estratega argentino se toma en serio. Venezuela es "un rival para tener en cuenta, respetado. Nosotros vamos a afrontar el partido como se merece", acotó Scaloni. Venezuela, la única selección sudamericana que jamás ha disputado un Mundial, ocupa el sexto puesto con 10 unidades en su cuenta, a semejanza de Brasil, que ocupa la quinta posición,que acumula una mejor diferencia de goles. Argentina es el líder con 18 puntos, seguida de Colombia, que trepó al segundo puesto tras vencer 2-1 a la Albiceleste. Ecuador es cuarto con 11 puntos, luego de vencer 1-0 a Perú. Los seis primeros se clasificarán directamente al Mundial, mientras que el séptimo deberá disputar un repechaje contra un rival de otra confederación. Si bien el retorno de Messi es motivo de alegría, el trayecto de Argentina en esta ocasión por lejos no ha sido un camino de rosas. La Albiceleste - que recibirá a Bolivia, cinco días después, en el estadio Monumental de Buenos Aires - vio afectados sus planes de preparación tanto por problemas logísticos para viajar a Venezuela debido a la suspensión de vuelos directos entre Caracas y los territorios argentino y estadounidense por las tensiones entre los gobiernos de esos países y la administración del presidente venezolano. Y en último momento se sumó los efectos del huracán Milton en la Florida. Por una cuestión de distancias y a fin de evitar el desgaste de tantas horas de vuelo, el cuerpo técnico mudó la preparación de sus jugadores, la mayoría procedente de clubes de Europa, de Buenos Aires al complejo del Inter Miami de esa ciudad estadounidense. Scaloni solicitó realizar el martes el traslado de la selección, pero las autoridades estadounidenses descartaron esa posibilidad por el huracán Milton. La selección finalmente pudo partir por la tarde del miércoles, primero haciendo escala en Barranquilla, Colombia, para finalmente llegar a Maturín, la ciudad donde se escenificará el partido. Entre otros obstáculos, Argentina también acusa las ausencias de los delanteros Paulo Dybala, Nicolás González y Alejandro Garnacho y el lateral Marcos Acuña por molestias físicas. Scaloni tampoco contará con los servicios del arquero Emiliano Martínez por la suspensión de dos partidos que le aplicó la FIFA por mal comportamiento deportivo en la anterior doble jornada. El "Dibu" Martínez hizo un gesto obsceno, semejante al hecho al hecho en la premiación del Mundial de Qatar, durante el festejo que se organizó tras el triunfo por 3-0 sobre Chile para celebrar el bicampeonato de la Copa América. La FIFA también condenó el golpe que Martínez le propinó a una cámara de televisión tras la derrota ante Colombia. El zaguero Cristian Romero, por su parte, está inhabilitado un partido por acumulación de amarillas. Venezuela, en tanto, buscará mantener su invicto como dueño de casa en la eliminatoria la racha invicta, que incluye empates sin goles ante Ecuador y Uruguay, y triunfos 1-0 y 3-0 frente a Paraguay y Chile, respectivamente. Ese objetivo puede lograrse en la medida que sus dirigidos logren que sea un "partido incómodo" para Messi y a sus acompañantes. Batista entre sus activos contará con el mediocampista Yangel Herrera, del Girona de España, que quedó marginado por lesión en la anterior convocatoria. Ante Argentina, Venezuela no contará con el volante Cristian Cásseres ni con el defensor Miguel Navarro por acumulación de tarjetas amarillas. Tras enfrentar a Argentina, la Vinotinto se medirá con Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

