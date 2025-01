FireAid combina música e historias de pérdidas para recaudar dinero para afectados por incendios

This article can be read in English

Green Day and Billie Eilish kicked off the massive FireAid benefit concert, a two-venue concert extravaganza that is raising money for Los Angeles-area wildfire relief efforts.

Green Day and Billie Eilish kicked off the massive FireAid benefit concert, a two-venue concert extravaganza that is raising money for Los Angeles-area wildfire relief efforts.

Green Day and Billie Eilish kicked off the massive FireAid benefit concert, a two-venue concert extravaganza that is raising money for Los Angeles-area wildfire relief efforts.

Green Day and Billie Eilish kicked off the massive FireAid benefit concert, a two-venue concert extravaganza that is raising money for Los Angeles-area wildfire relief efforts.

INGLEWOOD, California -- Estrellas del pop y el rock, personal de emergencias y aquellos que lo han perdido todo en los devastadores incendios forestales del área de Los Ángeles se reunieron el jueves por la noche en FireAid, un concierto benéfico en el Kia Forum y el Intuit Dome que combinó actuaciones espectaculares con conmovedoras historias de sobrevivientes y recordatorios de la destrucción causada por el fuego.

En una noche llena de sorpresas, el reencuentro de Nirvana -con St. Vincent, Kim Gordon y Joan Jett en lugar del fallecido Kurt Cobain- encabezó la lista. Interpretaron "Breed", "School" y "Territorial Pissings" respectivamente, elecciones inspiradas e inesperadas.

La hija del baterista Dave Grohl, Violet Grohl, apareció después en el escenario para "All Apologies".

La última en subir al escenario fue Lady Gaga. Tras interpretar "Shallow" y "Always Remember Us This Way", de "A Star Is Born", tocó una nueva canción al piano.

"Esto es solo para esta noche, solo para ustedes", dijo acerca del tema que escribió junto a su prometido, el empresario Michael Polansky. "El tiempo lo cura todo".

"All I need is time/To heal my broken wings and then I'll soar" ("Todo lo que necesito es tiempo/Para curar mis alas rotas y remontar el vuelo"), decía el estribillo de la canción de inspiración folk.

Green Day abrió el multitudinario espectáculo con "Last Night on Earth" en el Kia Forum, y pronto se les unió Billie Eilish para la primera sorpresa de la noche. La letra de la canción se ajustaba sorprendente a la ocasión: "If I lose everything in the fire / I'm sending all my love to you" (Si pierdo todo en el fuego / Te enviaré todo mi amor).

Después de su actuación, el líder de Green Day, Billy Joe Armstrong, abrazó al actor Billy Crystal, quien estaba allí para dar la bienvenida al público en el Kia Forum.

"Nuestro objetivo esta noche es simple: gastar más dinero que los Dodgers en agentes libres", bromeó antes de contar que U2 ofreció la primera gran donación de la noche: un millón de dólares.

Crystal dijo que llevaba puesta la misma ropa que cuando tuvo que evacuar su hogar. Perdió su casa en el barrio de Pacific Palisades, donde vivió durante 46 años.

El cantante y rapero mexicano también actuó esa noche y compartió su versión de reggaetón de "La Bebe", su éxito con Yng Lvcas. En una rara actuación de una sola canción, el cantante caminaba por el escenario vestido completamente de blanco y una gorra de béisbol.

Peso Pluma actúa durante el concierto benéfico FireAid el 30 de enero de 2025, en el Intuit Dome de Inglewood, California. Jordan Strauss/Invision/AP

El sur de California, representado

¿Hay alguna banda más del sur de California en espíritu y geografía que Red Hot Chili Peppers? Su bajista, Flea, hizo una acrobacia en el escenario vestido solo con un bañador antes de lanzarse a una de sus innumerables odas al estado: "Dani California", "Californication" y "Under the Bridge".

El primer momento angelino llegó con la actuación sorpresa de Dr. Dre. El padre del hip hop de la costa oeste interpretó "Still D.R.E." con Anderson .Paak y Sheila E. antes de pasar a "California Love", el clásico de Tupac y Dre.

A continuación, la figura emblemática del folk de Laurel Canyon interpretó una conmovedora versión de "Both Sides Now" de Mitchell.

Más tarde, la leyenda del ska punk de Orange Country, No Doubt, que se volvió a juntar recientemente, interpretó "I'm Just a Girl", "Don't Speak" y "Spiderwebs" liderados por su vocalista, Gwen Stefani.

Katy Perry, que se paseó por el escenario con la bandera del estado de California en la mano, estuvo acompañada por el Coro de Pasadena durante "Rise", antes de cantar "Roar" y "California Gurls".

Dos recintos, un gran concierto

Una hora y media después de la actuación de Green Day, el espectáculo se trasladó al cercano Intuit Dome con Samuel L. Jackson como conductor, un bombero de Altadena que perdió su casa mientras luchaba por salvar a otros y Rod Stewart.

"Aquí va una canción nueva. ¡No!" bromeó Stewart antes de tocar "Maggie May".

Pink hizo una versión acústica de "What About Us", "Babe I'm Gonna Leave You" de Led Zeppelin y "Me and Bobby McGee", popularizada por Janis Joplin.

Stevie Nicks interpretó "Edge of Seventeen", "Stand Back" y "Landslide", y contó la historia de cómo evacuó su casa en Pacific Palisades, que milagrosamente no se quemó. La vivienda, construida en 1938, es principalmente de madera, y señaló que su pérdida podría haber destruido toda la calle.

Earth, Wind & Fire llevó al escenario un popurrí de sus mayores éxitos -"That's the Way of the World", "Shining Star" y "September"-, mientras que The Black Crowes acompañaron a John Fogerty en "Have You Ever Seen the Rain?". Luego, Slash se unió la banda.

Gracie Abrams, una de las estrellas de la Generación Z, estuvo acompañada por Aaron Dessner, de The National. Lil Baby ofreció una rara muestra de hip-hop en una noche dominada por el pop y el rock con sus éxitos "So Sorry" y "Emotionally Scarred".

Tate McRae interpretó su canción de 2020 "You Broke Me First" y una versión de "Don't Dream It's Over", de Crowded House. Jelly Roll puso la nota country al evento con su éxito "I Am Not Okay" y una versión de "Hollywood Nights" de Bob Seger con el baterista de Blink-182, Travis Barker.

Música y relatos de afectados por el fuego

Por detrás de los intérpretes, las pantallas emitían imágenes de los bomberos y de la devastación causada por los incendios.

Entre actuaciones, sobrevivientes contaron cómo perdieron sus hogares, tanto en intervenciones en persona como a través de videos.

Los ciudadanos de a pie llegaron al corazón. La familia Williams, formada por cuatro hijas y su madre, subieron al escenario y hablaron sobre la pérdida de sus cuatro hogares en Altadena, California. Presentaron a la banda de folk rock Dawes, cuyos miembros también se vieron directamente afectados por el incendio de Eaton.

Uno de sus integrantes, Taylor Goldsmith, perdió una parte de la casa que comparte con la actriz y cantante Mandy Moore en Altadena, y tanto su estudio de grabación como sus instrumentos quedaron destruidos. Su hermano y compañero de banda, Griffin Goldsmith, y su esposa embarazada también perdieron su hogar a causa del fuego.

Se unieron a Stephen Stills y Mike Campbell de Tom Petty and the Heartbreakers para "For What It's Worth" de Buffalo Springfield, uno de los grupos de Stills. Fue una transición perfecta para Graham Nash, quien describió a su compañero en Crosby, Stills & Nash como su "compañero de muchos años".

El ánimo estaba alto en el recinto. "Agradecemos este momento. Espero que la gente recuerde este concierto para siempre", dijo Scott Jones, un residente en Los Ángeles de 54 años, que fue con su hija al concierto. Los dos llevaban camisetas negras que decían "First Responders" (Socorristas) en el pecho.

"Espero que algunos de los bomberos que puedan asistir vengan y se relajen un poco", añadió Jones. "Lo necesitaban. Apoyo lo que han hecho por esta ciudad".

Los periodistas de The Associated Press Mark Kennedy y Jonathan Landrum Jr. contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.