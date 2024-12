Congreso colombiano hunde por segunda vez la reforma política del gobierno de Petro

ARCHIVO - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en la ceremonia de la apertura de la COP16, el 20 de octubre de 2024, en Cali, Colombia. AP Foto/Fernando Vergara, Archivo

BOGOTÁ -- El Congreso colombiano hundió el lunes por segunda vez la reforma política impulsada por el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, en una nueva derrota para el poder legislativo, que en días recientes también negó una reforma fiscal para financiar el presupuesto del Estado. La reforma política no fue sometida a discusión en el cuarto debate -de los ocho necesarios- por falta de quórum. Al tratarse de una reforma constitucional, debía superar el cuarto debate antes de que culminaran el lunes las sesiones ordinarias en el Congreso. "Me parece que lo que sucedió es lamentable, porque prácticamente la mesa directiva (del Senado) mató por asfixia una reforma política que es absolutamente indispensable para el país", lamentó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en una declaración a la prensa. La iniciativa proponía limitar la entrada de dinero privado a las campañas electorales, privilegiando que su financiación fuera estatal, lo que según el gobierno habría evitado la entrada de recursos ilícitos a las campañas. "Como estamos, estamos muy mal. Y la gente tiene que entender que este sistema político es inviable, y si no lo cambiamos, vamos a estar asistiendo cada determinado tiempo, independientemente de quién esté en el gobierno, a escándalos de corrupción", afirmó Cristo. Además buscaba implementar las listas cerradas para las elecciones de Congreso, Asambleas y Concejos municipales, quitando la posibilidad de que los ciudadanos voten por candidatos individuales. La reforma pretendía cambiar las reglas de elección del Consejo Nacional Electoral, la autoridad encargada de vigilar y sancionar a las campañas políticas. Aunque la iniciativa conservaba la elección de magistrados por parte del Congreso, pretendía que los aspirantes se inscribieran por una convocatoria pública, en busca de más imparcialidad y menos injerencia política. El CNE abrió una investigación en octubre y formuló cargos contra la campaña de Petro de 2022, en la que resultó elegido presidente, por presunta financiación prohibida y por exceder los gastos electorales en hasta 1.2 millones de dólares. El gobierno de Petro ya había intentado impulsar la reforma política en el Congreso. Sin embargo, ésta se hundió por primera vez en marzo de 2023 ante críticas de la oposición y del oficialismo, por lo que finalmente el gobierno la retiró. Petro se encuentra en un momento de tensión con el Congreso debido al reciente bloqueo de la reforma fiscal, con la que pretendía financiar parte del presupuesto general del Estado en 2025. Tanto el presidente como sus ministros han culpado al legislativo de que algunos proyectos -en todas las carteras gubernamentales- se quedarán cortos de fondos. El gobierno aún le apuesta a avanzar en la reforma a la salud, que está en su segundo debate y es otra de sus banderas políticas. Para ello convocó a los congresistas a sesiones extraordinarias desde el martes y hasta el viernes.



