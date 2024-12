Congreso mexicano aprueba reforma que obligará a viajeros de cruceros a pagar $42 dólares

ARCHIVO - En esta foto de archivo del 16 de enero de 2011, un crucero está atracado en el puerto de Acapulco, México. kabc

CIUDAD DE MÉXICO -- El Senado de México aprobó el martes una reforma que obligará a los pasajeros de cruceros a pagar una cuota de $42 dólares a su llegada a los puertos del país. La decisión desató la preocupación del sector empresarial que argumenta que la medida convertirá a México en uno de los destinos más costosos del Caribe y afectar directamente al turismo, una de las industrias más importantes del país. A pesar del llamado de distintos representantes de cámaras empresariales para detener la reforma, el partido gobernante Morena y sus fuerzas aliadas avalaron la eliminación de la exención del pago por servicios migratorios para los pasajeros extranjeros de cruceros como parte de la reforma a la ley federal de Derechos. La reforma, que fue avalada la semana pasada por la Cámara de Diputados, también establece el incremento del 7.5% al 8.5% en la tasa de derecho especial sobre minería, así como aumentos en las cuotas para visitar áreas naturales protegidas, y de servicios migratorios en aeropuertos para pasajeros de vuelos internacionales que abandonen el territorio mexicano y visitantes extranjeros sin permiso de trabajo. Previo a la aprobación del dictamen, Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismos, advirtió que el cobro de $42 dólares a los turistas de los cruceros se traducirá en una "disminución significativa de visitantes", que terminará "afectando gravemente a pequeños y medianos empresarios que dependen de la actividad turística para subsistir" en los estados de Quintana Roo, Baja California, Guerrero, Jalisco y Chiapas. De acuerdo con estimaciones de las Asociaciones de Cruceros y Secretarías de Turismo estatales, los puertos mexicanos serán 213% más caros en comparación con otras terminales portuarias del Caribe. A los reclamos también se sumó la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, la cual aseguró que la reforma -la cual establece que dos terceras partes de los ingresos de la tasa de migrantes se destinen a la Secretaría de la Defensa Nacional- incidirá "severamente la competitividad del país frente a los destinos del Caribe". En el pasado, los pasajeros de cruceros estaban exentos del pago de la tasa, denominada "derecho de no migrantes", ya que duermen a bordo de los buques y algunos ni siquiera desembarcan durante las escalas en puerto.

