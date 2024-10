Controlan incendio que quemó 2 casas en California y obligó a evacuar a 500 personas

By OLGA R. RODRIGUEZ y STEFANIE DAZIO Saturday, October 19, 2024 4:50PM











Una aeronave arroja retardante de fuego sobre un incendio que arde cerca de la autopista 580, el viernes 18 de octubre de 2024, en Oakland, California. (AP Foto/Noah Berger) kabc

SAN FRANCISCO -- Un incendio que avanzaba rápidamente y fue favorecido por intensos vientos quemó dos casas el viernes y dañó varias más en un vecindario en una colina de la ciudad californiana de Oakland, donde se ordenó la evacuación de cientos de personas antes de que más de 100 bomberos detuvieran el avance de las llamas, dijeron autoridades. Algunas órdenes de evacuación seguían en vigor en la noche, pero la circulación fluía de nuevo en una transitada carretera interestatal que había estado cerrada. De momento no había reportes de fallecimientos ni lesiones graves. Se ordenó la evacuación de unas 500 personas y se cerraron los carriles de la interestatal 580 en dirección oeste después de que el jefe de los bomberos, Damon Covington, dijo que se recibieron llamadas aproximadamente a la 1:30 de la tarde en las que se reportaba un incendio frente a una vivienda en las colinas de Oakland. Los bomberos arribaron mientras las llamas crecían rápidamente en medio de vientos que iban desde apacibles brisas hasta ráfagas de 64 kilómetros por hora (40 millas por hora). "El viento estaba azotando", dijo Covington. Las autoridades emitieron alertas de peligro por incendios hasta el sábado a lo largo de una amplia franja del estado, desde la costa central hasta el área de la bahía y hacia el condado Shasta en el norte, no lejos de la frontera con Oregon. Una compañía eléctrica de California suspendió el suministro en 19 condados en las partes norte y central del estado, ya que un "viento diablo" -notorio en el otoño por sus ráfagas cálidas y secas- incrementaba el riesgo de que se desataran incendios. Michael Hunt, portavoz de los bomberos, dijo que una de las casas en Oakland estaba quemada significativamente, mientras que la segunda sufrió daños menores a consecuencia de las llamas. Menos de 10 casas más tenían daños por el humo y el agua. Los primeros reportes presentaban cifras contradictorias de estructuras afectadas. Hasta el momento se desconocía la causa del fuego. ___ Dazio reportó desde Los Ángeles. El periodista de la AP Scott Sonner contribuyó desde Reno, Nevada.

