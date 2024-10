Corea del Sur afirma que Norcorea ha enviado soldados para apoyar a Rusia en su guerra en Ucrania

En esta imagen de archivo, soldados norcoreanos marchan por la plaza Kim Il Sung de Pyongyang, el 15 de abril de 2012 AP Foto/Ng Han Guan, archivo

SEÚL -- La agencia de espionaje de Corea del Sur informó el viernes que Corea del Norte envió soldados para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania. Se trata de un hecho que, en caso de confirmarse, implicará la participación de un tercer país en el conflicto y agravará el enfrentamiento entre Pyongyang y Occidente. El anuncio de Corea del Sur se produjo un día después que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que su gobierno tenía información de inteligencia sobre que 10,000 soldados de Corea del Norte están siendo entrenados para unirse a las fuerzas rusas en el combate en su territorio. El Servicio Nacional de Inteligencia (SNI) indicó en un comunicado que buques de la Armada rusa trasladaron a 1,500 efectivos de las fuerzas de operaciones especiales norcoreanas a la ciudad portuaria rusa de Vladivostok entre el 8 y el 13 de octubre. Se tiene previsto que pronto lleguen más soldados norcoreanos a Rusia, agregó. Los soldados norcoreanos desplegados en Rusia han recibido uniformes del ejército de Moscú, armas y documentos de identificación falsos, explicó la agencia. Actualmente se encuentran en bases militares en Vladivostok y en otras localidades rusas como Ussuriysk, Khabarovsk y Blagoveshchensk, añadió, apuntando que podrían ser enviados al campo de batalla una vez que completen su formación de adaptación. La agencia surcoreana publicó en su sitio web imágenes satelitales y otras que muestran lo que dice que son movimientos de buques de la Armada rusa cerca de un puerto norcoreano y supuestas concentraciones masivas de norcoreanos en Ussuriysk y Khabarovsk durante la semana pasada. La prensa surcoreana reportó, mencionado la información del SNI, que Corea del Norte ha decidido enviar a su aliado un total de 12,000 soldados formados en cuatro brigadas. De momento, la agencia no ha confirmado ese dato. El SNI tiene un historial desigual a la hora de descubrir acontecimientos en Corea del Norte, uno de los países más herméticos del mundo. De confirmarse, será la primera participación norcoreana importante en una guerra en el exterior. Corea del Norte cuenta con 1.2 millones de soldados, uno de los ejércitos permanentes más grandes del mundo, pero no ha combatido en conflictos a gran escala desde la Guerra de Corea de 1950-1953. Cuando le preguntaron por el hallazgo del SNI, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respondió: "En este momento, nuestra postura oficial es que no podemos confirmar los informes de que los norcoreanos están activamente ahora como soldados comprometidos en el esfuerzo de guerra, pero eso puede cambiar". El secretario de Prensa del Pentágono, el mayor general Pat Ryder, dijo a los periodistas el jueves que Estados Unidos no podía confirmar o corroborar los reportes de los medios noticiosos sobre el envío de tropas norcoreanas a Rusia. Rusia negó la participación de soldados norcoreanos en la guerra y el vocero presidencial, Dmitry Peskov, calificó las denuncias de "información falsa" durante una conferencia de prensa la semana pasada, según medios rusos. Los medios de noticias norcoreanos no han comentado sobre el asunto. Corea del Norte y Rusia, enfrascados en distintos enfrentamientos con Occidente, han reforzado su cooperación en los últimos dos años. Estados Unidos, Corea del Sur y sus aliados han acusado a Corea del Norte de suministrar proyectiles de artillería, misiles y otras armas convencionales a Rusia para ayudar a impulsar su guerra contra Ucrania a cambio de ayuda económica y militar. En junio, el gobernante norcoreano Kim Jong Un y el presidente ruso Vladímir Putin firmaron un pacto estipulando ayuda militar mutua si alguno de los dos países es atacado. Muchos expertos cuestionan cuánto puede ayudar realmente al Kremlin la movilización norcoreana dado su anticuado equipamiento y su falta de experiencia. Señalaron que Corea del Norte probablemente recibió promesas rusas de proporcionarle tecnología armamentística moderna asociada a sus programas nuclear y de misiles, una medida que complicará los esfuerzos de Estados Unidos y Corea del Sur para neutralizar las amenazas nucleares norcoreanas. "Desde el punto de vista diplomático, Pyongyang sacrificará sus relaciones con los países europeos en un futuro previsible. La contrapartida en términos de tecnología militar rusa proporcionada al régimen de Kim podría ser lo suficientemente importante como para amenazar la seguridad de Corea del Sur", afirmó Leif-Eric Easley, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Ewha Womans de Seúl. Hong Min, analista del Instituto Coreano para la Unificación Nacional de Seúl, cree que es probable que Rusia haya ofrecido transferencias de tecnología relacionada con misiles balísticos intercontinentales, submarinos de propulsión nuclear y sistemas de defensa tierra-aire que mejorarán la postura disuasoria de Corea del Norte frente a las fuerzas estadounidenses y surcoreanas. La periodista de The Associated Press Lorne Cook en Bruselas contribuyó a este despacho.

