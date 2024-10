Cortan electricidad a 12 condados en California ante fuertes vientos

SAN FRANCISCO -- Una empresa de servicios públicos de California cortó la electricidad a 12 condados del norte del estado debido a que un fuerte "viento diablo" -conocido en otoño por sus ráfagas cálidas y secas- que aumentó el riesgo de que el tendido eléctrico provocara un incendio forestal. Unos 13,000 clientes despertaron sin electricidad el viernes después que Pacific Gas and Electric cortara el suministro. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que el "viento diablo" provoque ráfagas sostenidas de hasta 56 kilómetros por hora (35 millas por hora) en muchas zonas, con posibles ráfagas de hasta 104 km/h (65 mph) en las cimas de las montañas. Se tiene previsto que los fuertes vientos se prolonguen durante parte del fin de semana. La compañía eléctrica comenzó a cortar la electricidad el jueves a los clientes de 12 condados, entre ellos Alameda, Contra Costa, Napa, Solano y Sonoma en el área de la bahía de San Francisco, y algunos clientes más al norte en los condados de Colusa, Glenn, Tehama y Shasta, informó la PG &E. Aproximadamente 20,000 clientes podrían perder temporalmente la electricidad en los próximos dos días, anunció la PG &E en un comunicado el jueves. Los meteorólogos han emitido alertas por peligro de incendios hasta el sábado desde la costa central a través del área de la bahía de San Francisco y hasta el norte del condado Shasta, no lejos de la frontera con Oregon. "Esto podría terminar siendo el evento de viento más importante para este año hasta ahora", dijo el meteorólogo Brayden Murdock, de la oficina del servicio en el área de la bahía. "Queremos pedirle a la población que tenga cuidado". Durante un viento diablo, común en otoño, el aire es tan seco que los niveles de humedad relativa se desploman, secando la vegetación y dejándola lista para arder. El nombre -"diablo"- se aplica informalmente a un viento cálido que sopla cerca de la región de San Francisco desde el interior hacia la costa cuando las altas presiones se acumulan en el oeste. También era posible que se produzcan apagones selectivos de electricidad en el sur de California, donde se espera otro fenómeno meteorológico notorio, los vientos de Santa Ana, el viernes y el sábado.

