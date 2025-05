Corte permite a Trump seguir aplicando aranceles bajo ley de emergencia por ahora

By PAUL WISEMAN Thursday, May 29, 2025 8:15PM











El presidente Donald Trump durante un evento para anunciar nuevos aranceles, el 2 de abril de 2025, en la Casa Blanca, en Washington. (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) kabc

WASHINGTON -- Un tribunal federal de apelaciones permitió el jueves al presidente Donald Trump continuar recaudando aranceles bajo una ley de poderes de emergencia por ahora, mientras su administración apela una orden que anula la mayor parte de su conjunto distintivo de políticas económicas. El Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal concedió una moción de emergencia de la administración Trump argumentando que una suspensión es "crítica para la seguridad nacional del país". El tribunal de apelaciones detuvo temporalmente la orden de un tribunal federal de comercio emitida un día antes. Trump enfrenta varias demandas que argumentan que los aranceles del "Día de la Liberación" de Trump excedieron su autoridad y dejaron la política comercial del país dependiente de sus caprichos. ------ Contribuyeron a esta nota los corresponsales Lindsay Whitehurst y Christopher Rugaber. ------ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

