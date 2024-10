Corte rusa condena a prisión a estadounidense de 72 años por combatir en Ucrania

Stephen Hubbard, un ciudadano estadounidense acusado de combatir como mercenario en Ucrania contra Rusia, se ve en una celda de cristal en Moscú, el 7 de octubre de 2024. Servicio de prensa de la Corte Municipal de Moscú via AP

MOSCÚ -- Un estadounidense de 72 años fue condenado el lunes a casi siete años de prisión en una corte rusa por combatir como mercenario en Ucrania. Stephen Hubbard firmó un contrato con el Ejército ucraniano después de que Rusia enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022 y combatió con ellos hasta ser capturado dos meses después, según la fiscalía. Fue condenado a seis años y 10 meses en una prisión de seguridad general. La fiscalía había pedido siete años en una prisión de máxima seguridad. Hubbard, del estado de Michigan, es el primer estadounidense que se sepa ha sido condenado por combatir como mercenario en el conflicto ucraniano. Los cargos suponían una pena de hasta 15 años, pero la fiscalía pidió que se tuviera en cuenta su edad y que había admitido su culpabilidad, según reportes noticiosos rusos. Las detenciones de estadounidenses se han vuelto cada vez más habituales en Rusia en los últimos años. Ha crecido la preocupación a que Moscú pueda buscar de forma específica detener a ciudadanos estadounidenses para utilizarlos como herramientas de negociación para repatriar a rusos condenados por crímenes en Estados Unidos y Europa. También el lunes, una corte en la ciudad de Voronezh condenó al estadounidense Robert Gilman a siete años y un mes por supuestamente agredir a agentes de seguridad cuando cumplía una pena por otra agresión. Según reportes en medios rusos, Gilman fue detenido en 2022 por alterar el orden cuando estaba ebrio en un tren de pasajeros y después agredió a un policía cuando estaba detenido. Cumple una pena de 3 años y medio por esa acusación. El año pasado agredió a un inspector penitenciario durante una comprobación de celda y después golpeó a un funcionario del Comité Investigador, lo que llevó a la nueva sentencia, según la agencia estatal de noticias RIA-Novosti. Washington y Moscú realizaron en agosto su mayor canje de prisioneros de la era postsoviética, un acuerdo que implicó a 24 personas, muchos meses de negociaciones y concesiones de otros países europeos que liberaron a rusos que tenían detenidos como parte del intercambio. Varios ciudadanos estadounidenses permanecieron encarcelados en Rusia tras el canje.

