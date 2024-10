Corte Suprema interviene en disputa por almacenamiento de residuos nucleares en Texas y Nuevo México

WASHINGTON -- La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el viernes intervenir en un litigio sobre los planes de almacenamiento de residuos nucleares en zonas rurales de Texas y Nuevo México. Los jueces indicaron que revisarán una sentencia de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito que dictaminó que la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, por sus siglas en inglés) se excedió en su autoridad bajo la ley federal al conceder una licencia a una empresa privada para almacenar combustible nuclear gastado en un vertedero en el oeste de Texas durante 40 años. El resultado del caso afectará los planes de una instalación similar en Nuevo México. Los dirigentes políticos de ambos estados se oponen a las instalaciones. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha dicho que su estado "no se convertirá en el vertedero de residuos nucleares de Estados Unidos". La presión en favor de los almacenes temporales forma parte de la complicada política de la búsqueda, hasta ahora inútil, de un almacén subterráneo permanente. Alrededor de 100,000 toneladas de combustible gastado, algunas de las cuales datan de la década de 1980, se acumulan en los emplazamientos de centrales nucleares actuales y antiguas de todo el país y aumentan en más de 2,000 toneladas al año. Los residuos debían permanecer allí temporalmente para ser depositados bajo tierra. El plan de construir un almacén nacional al noroeste de Las Vegas, en Yucca Mountain, se ha suspendido debido a la firme oposición de la mayoría de los residentes y autoridades de Nevada. La lucha por el almacenamiento de residuos nucleares es uno de los 13 casos que los jueces han añadido a su agenda para el mandato que comienza el lunes. Otros casos destacados son la petición de los fabricantes de armas de poner fin a un pleito en que México pretende culparlos de la violencia armada al sur de la frontera y la apelación de un condenado a muerte en Texas cuya ejecución fue suspendida de último momento por la Corte Suprema. En el caso de la NRC, hay dos cuestiones ante los jueces, que se debatirán a principios del próximo año. La NRC sostiene que los estados perdieron su derecho a oponerse a las decisiones de concesión de licencias porque se negaron a participar en los procedimientos de la comisión. Otros dos tribunales federales de apelación, en Denver y Washington, que sopesaron la misma cuestión fallaron a favor de la agencia. Sólo la corte del 5to circuito admitió los casos.

