Corte Suprema permite a Trump deportar a venezolanos con ley de guerra pero solo después de revisión

By MARK SHERMAN Tuesday, April 8, 2025 12:15AM











En esta imagen guardias de prisiones trasladan a deportados de EEUU acusados de ser pandilleros venezolanos en Centro de Confinamiento del Terrorismo, El Salvador, marzo 2025 Oficina de prensa de El Salvador via AP, Archivo

WASHINGTON -- La Corte Suprema de Estados Unidos permitió el lunes al gobierno del presidente Donald Trump utilizar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para deportar a migrantes venezolanos, pero afirmó que éstos deben tener una audiencia judicial antes de ser sacados del país. En una decisión de 5-4, la corte dijo que el gobierno debe dar a los venezolanos a los que acusa de ser miembros de pandillas un "tiempo razonable" para recurrir a los tribunales. Sin embargo, la mayoría conservadora indicó que las impugnaciones judiciales deben llevarse a cabo en Texas, y no en un tribunal de Washington. En su disenso, los tres jueces liberales dijeron que el gobierno ha buscado evitar la revisión judicial en este caso y que la corte "ahora recompensa al gobierno por su comportamiento". La jueza Amy Coney Barrett se sumó a partes del disenso. Los jueces resolvieron la apelación de emergencia que presentó el gobierno después de que la corte de apelaciones federal en Washington ratificara una orden que prohibía temporalmente las deportaciones de los migrantes acusados de ser miembros de pandillas al amparo de la raramente utilizada Ley de Enemigos Extranjeros.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.