Cruces de migrantes por la jungla del Darién caen un 40% en lo que va del año

Migrantes caminan de la mano mientras cruzan el río Tuquesa, cerca de Bajo Chiquito, Panamá, después de cruzar el Tapón del Darién. (Foto AP/Matías Delacroix) kabc

CIUDAD DE PANAMÁ -- Unos 297,354 migrantes cruzaron la peligrosa jungla del Darién con rumbo al norte del continente hasta el 30 de noviembre, lo que representa un descenso de 40% respecto de igual periodo del año pasado, según cifras de las autoridades de Panamá que atribuyeron esa baja a medidas que implementa como los vuelos de repatriación y a otros factores. Las estadísticas entregadas el martes por el Ministerio de Seguridad Pública a The Associated Press apuntan a que al cierre de 2024 habrán pasado aproximadamente 200,000 migrantes menos que el año anterior, cuando esa ruta irregular fue utilizada por más de medio millón de extranjeros que buscaban llegar a Estados Unidos, lo que representó un número récord. Noviembre fue el mes del año en que menos migrantes cruzaron por el Darién, en la frontera con Colombia (11,144), lo que según las autoridades se debió posiblemente a las fuertes lluvias que hicieron más difícil el cruce por los acaudalados ríos. Ese número fue la mitad de los cruces registrados en comparación con octubre (22,914) o septiembre (25,111) cuando los tránsitos de los venezolanos volvieron a tomar auge tras las controvertidas elecciones presidenciales en su país el 28 de julio que se adjudican tanto el mandatario Nicolás Maduro como el opositor Edmundo González. En términos generales, las acciones impulsadas por el gobierno del presidente José Raúl Mulino desde su ascenso al poder el 1 de julio para detener ese flujo irregular podrían estar dando resultados. "Las medidas que está tomando el Senafront (la policía de fronteras) de los patrullajes constantes, el programa de deportaciones que estamos haciendo, todas esas acciones en conjunto han desalentado a los migrantes a viajar por la selva de Darién", dijo recientemente a la prensa el director del Servicio Nacional de Migración, Roger Mojica. "Con los vuelos que estamos haciendo a Ecuador y Colombia hemos visto una disminución de esas nacionalidades que no están llegando". Hasta el momento se han realizado una treintena de esos vuelos como parte de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos en su esfuerzo por desincentivar esa migración que apunta a su frontera sur con México. De esos viajes apenas algunos han sido para repatriar a migrantes de Asia, como indios y vietnamitas. Las cifras subrayan a su vez que los venezolanos son los que más siguen utilizando la peligrosa ruta del Darién - 70% de los tránsitos en lo que va del año (206,905) - aunque los cruces originados en ese país sudamericano también cerrarían a la baja respecto del año pasado, cuando transitaron 326,589. De todas maneras, "es una barbarie de gente", la que cruza esa ruta procedente de Venezuela, dijo el presidente Mulino hace poco. Las autoridades han explicado que en el caso de los venezolanos no se les puede repatriar o expulsar por ingresar irregularmente debido a que las relaciones y los vuelos entre Panamá y Caracas están suspendidos después de las polémicas elecciones de julio. El gobierno deja avanzar a los venezolanos en su ruta al norte del continente, al tiempo en que ha expresado su esperanza de trabajar estrechamente con el próximo gobierno de Donald Trump con el fin de frenar del todo ese flujo por el Darién.



