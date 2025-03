Cuatro estados del sureste de México sufren apagones

CIUDAD DE MÉXICO -- Los estados surorientales de Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, la joya turística de México, registraron el lunes apagones de varias horas debido a problemas en los suministros de gas que enfrentaron algunas centrales eléctricas, anunció el gobierno. Los cortes en el servicio eléctrico, que afectaron a varios miles de personas, fueron ocasionados por la "mala calidad" del gas natural que suministró el gasoducto Mayakán, debido a una falla en la central de cogeneración Nuevo Pemex, lo que limitó la generación eléctrica con este combustible, dijo en un comunicado la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). Ante los problemas de calidad del gas, las centrales de generación debieron cambiar a combustibles alternos, precisó la empresa estatal. Para mitigar las afectaciones en el suministro de gas, las autoridades decidieron realizar cortes programados del servicio eléctrico por períodos de tiempo en los cuatro estados de la Península de Yucatán. Las interrupciones de suministro no se anunciaron con antelación. Algunos medios locales informaron que siete de los once municipios de Quintana Roo, entre ellos Cancún y Tulum, y el puerto turístico de Playa del Carmen, sufrieron suspensiones en el servicio eléctrico de varias horas. El apagón no afectó al aeropuerto internacional de Cancún. En mayo del 2024 también se reportaron varios apagones que afectaron algunas zonas de la capital mexicana y al menos doce de los 32 estados del país. En esa oportunidad el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) reconoció que los apagones fueron ocasionados por un déficit de generación de energía que coincidió con un aumento de las temperaturas en algunas regiones.

