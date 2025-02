Dan Bongino, exagente del Servicio Secreto, es elegido como subdirector del FBI

WASHINGTON -- Dan Bongino, un exagente del Servicio Secreto de Estados Unidos que se postuló sin éxito para un cargo y ganó fama como comentarista conservador con programas de televisión y un popular pódcast, ha sido elegido para servir como subdirector del FBI. El presidente Donald Trump anunció el nombramiento el domingo por la noche en una publicación en su plataforma Truth Social, elogiando a Bongino como "un hombre de increíble amor y pasión por nuestro país". Catalogó al anuncio como "una gran noticia para la impartición de la ley y la justicia estadounidense". La selección coloca a dos firmes aliados de Trump al frente de la principal agencia federal de cumplimiento de la ley del país en un momento en que los demócratas han expresado su preocupación de que el presidente republicano podría intentar usar el FBI para atacar a sus adversarios. Bongino servirá bajo el mando de Kash Patel, un leal a Trump que fue juramentado como director del FBI en la Casa Blanca el viernes y que ha señalado su intención de reestructurar la agencia, incluyendo la reubicación de cientos de empleados de su sede en Washington y poniendo mayor énfasis en las funciones tradicionales de lucha contra el crimen del FBI. El subdirector actúa como el segundo al mando del FBI y tradicionalmente es un agente de carrera responsable de las operaciones diarias de impartición de la ley de la agencia. El puesto no requiere confirmación del Senado. Sin embargo, Bongino, al igual que Patel, nunca ha servido en el FBI, lo que plantea preguntas sobre su nivel de experiencia en un momento en que Estados Unidos enfrenta amenazas de seguridad nacional en aumento. Natalie Bara, presidenta de la Asociación de Agentes del FBI, escribió en un boletín interno a los miembros enviado el domingo antes que se anunciara la selección de Bongino que Patel había acordado durante una reunión en enero con ella que el subdirector del FBI "debería seguir siendo un Agente Especial activo a bordo, como ha sido el caso durante 117 años por muchas razones convincentes, incluyendo la experiencia operativa y la confianza de nuestra población de Agentes Especiales". Ambos llegan a un FBI atrapado en la turbulencia, ya que el Departamento de Justicia en el último mes ha forzado la salida de un grupo de altos funcionarios de la agencia y ha hecho una demanda altamente inusual por los nombres de miles de agentes que participaron en investigaciones relacionadas con el motín del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Bongino formó parte de los servicios presidenciales de los entonces presidentes Barack Obama y George W. Bush, antes de convertirse en una figura popular de la derecha. Se convirtió en una de las personalidades líderes del movimiento político "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" (MAGA, por sus sigla en inglés) al difundir información falsa sobre las elecciones de 2020, que Trump y sus aliados han continuado sosteniendo que estuvieron marcadas por un fraude generalizado, aunque tales afirmaciones han sido ampliamente rechazadas como falsas por jueces y el exsecretario de Justicia de Trump, William Barr. La periodista de The Associated Press Ali Swenson contribuyó a este despacho desde Nueva York. Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

