Decenas de miles de mexicanos aplauden a su presidenta después de que Trump retrasara los aranceles

By FABIOLA SÁNCHEZ Sunday, March 9, 2025 9:05PM











Presidenta Sheinbaum en un mitin que convocó para celebrar la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de posponer los aranceles a los productos mexicanos por un mes. Foto AP/Eduardo Verdugo

CIUDAD DE MÉXICO -- Decenas de miles de personas abarrotaron el domingo la principal plaza de la Ciudad de México para celebrar junto a la presidenta Claudia Sheinbaum la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de posponer por un mes más los aranceles de 25% para muchos de los productos mexicanos. Entre un mar de banderas mexicanas y pancartas en las que se leía "México se respeta", los manifestantes vitoreaban a Sheinbaum al grito de "no estás sola". "Afortunadamente ha prevalecido el diálogo y el respeto entre nuestras naciones. Somos naciones en igualdad de circunstancias, no somos más, pero tampoco somos menos", dijo la mandataria ante la multitud al resaltar el entendimiento que ha privado con la administración de Trump en los últimos días, aunque recordó que "siempre pondremos por encima de todo el respeto a nuestro pueblo y a nuestra bendita nación". A pesar de que aún persisten las amenazas, la gobernante indicó que era optimista de que no se aplicarán los aranceles a México. Sin embargo, sostuvo que seguirá actuando con "cabeza fría" frente a Trump. Levantando un cartel en el que se leía "estamos unidos mexicanos" estaba entre la multitud Roberto González, un informático de 68 años de edad. "La unión del país es importantísima", afirmó González tras asegurar que solo de esa forma México podrá "enfrentar a una de las potencias más grandes del mundo". "No tenemos armas, no tenemos una fuerza militar, pero tenemos la unión del pueblo", agregó. Entre unas de las calles que dan al zócalo estaba Mariana Rivera, una activista social de 40 años. Mientras hacía esfuerzos para sostener con sus brazos una inmensa bandera mexicana de más de un metro de altura, Rivera confesó orgullosa que el pabellón "simboliza el amor por México y por nuestra presidenta". Pese a los nubarrones que se ciernen sobre México, Rivera dijo convencida que "la presidente logrará superar todo". Aunque los analistas estiman que el evento de masas no aliviará el clima de incertidumbre que amenaza las nuevas inversiones y la economía mexicana, si ayudaría a Sheinbaum a consolidar los respaldos internos frente a Trump que con su poderosa retórica está marcando el ritmo de las relaciones bilaterales. "Este es un acto pensando más bien para la política interna", afirmó el politólogo y académico Javier Rosiles Salas al plantear que con el evento del domingo la presidenta mexicana buscará fortalecer su imagen y liderazgo. Rosiles Salas dijo a The Associated Press que pese a las preocupaciones que hay en México por los impactos económicas que podría desencadenar una guerra aranceles con Estados Unidos -su principal socio comercial y destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas-, el enfrentamiento con Trump ha sido "muy redituable a la figura de Claudia Sheinbaum" y le ha permitido alcanzar un respaldo popular sobre 60% a cinco meses desde que inicio su sexenio. Si bien la mandataria, de 62 años, luce fuerte en este momento no está claro si su respaldo político podría debilitarse ante un eventual deterioro de la economía mexicana por las tensiones con Estados Unidos. Por el momento las proyecciones de los especialistas y agencias calificadoras no son nada favorables. La mayoría de los análisis coinciden en que de concretarse la imposición de aranceles generales México podría enfrentar una contracción de más de 1% del Producto Interno Bruto (PIB). La prolongación del clima de incertidumbre tampoco está favoreciendo al país, según afirmó el doctor en Economía Samuel Ortiz Velásquez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ortiz Velásquez dijo a la AP que la persistencia de la amenaza de los gravámenes ha ocasionado la suspensión de algunas inversiones de relocalización en México. Como ejemplo de ello citó que hasta la fecha solo se han confirmado seis proyectos de relocalización por $10,000 millones de dólares, lo que aseguró que apenas representan 6% de los anuncios de inversiones comprometidas. Luego de conversaciones telefónicas con sus pares de México y Canadá, Trump decidió el jueves pausar hasta el 2 de abril los aranceles generales para los productos que están bajo el tratado comercial trilateral (el T-MEC). A principios de febrero, el presidente estadounidense también suspendió la aplicación de los impuestos luego de que Sheinbaum se comprometió a enviar 10.000 guardias nacionales a la frontera norte para contener el tráfico de drogas. Pese a los acuerdos aún se mantiene en vilo la decisión de Trump sobre los aranceles de 25% para el acero y aluminio provenientes de México y Canadá que está previsto que entren en vigencia a partir del 12 de marzo.

