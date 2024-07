Demócratas aplauden decisión de Biden de dejar la contienda; republicanos exigen su renuncia

By KEVIN FREKING y STEPHEN GROVES Monday, July 22, 2024 1:49PM











El presidente Joe Biden asiste a un evento en el marco de la cumbre de la OTAN, el 11 de julio de 2024, en Washington. (AP Foto/Susan Walsh, Archivo) kabc

WASHINGTON -- Legisladores demócratas aplaudieron la histórica decisión del presidente Joe Biden de no buscar la reelección, elogiándolo por poner al país y a su partido por encima de sus aspiraciones personales. Los republicanos, por su parte, pidieron su renuncia, subrayando que si no puede postularse a un segundo mandato, entonces no es capaz de desempeñarse como mandatario. El anuncio del domingo se produjo después de más de dos semanas durante las cuales los demócratas le pedían que se retirara de la contienda. Alrededor de una treintena de legisladores le habían solicitado públicamente que dejara de lado sus aspiraciones de reelección. Otros habían expresado en privado sus preocupaciones sobre las consecuencias que tendría su permanencia en la contienda entre los demócratas indecisos. Cuando el presidente ignoró estas preocupaciones, los demócratas lo calificaron como una acción egoísta. "Joe Biden no sólo ha sido un gran presidente y un gran líder legislativo, sino también un ser humano en verdad asombroso. Desde luego, su decisión no fue sencilla, pero una vez más puso a su país, su partido, y nuestro futuro primero", dijo en un comunicado el líder de la mayoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer. Los republicanos han aprovechado el pobre desempeño de Biden en el debate del mes pasado para calificarlo como incapaz de servir en el cargo por otros cuatro años. Ahora que ya no es parte de la elección presidencial, muchos afirman que también debería renunciar a la presidencia. "Si Joe Biden no es apto para buscar la presidencia, no es apto para desempeñarse como presidente. Debe renunciar de inmediato. Espero con ansias que llegue el 5 de noviembre", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. "Si el Partido Demócrata ha considerado que Joe Biden no es apto para buscar la reelección, sin duda no es apto para tener control de los códigos nucleares. Biden debe dejar la presidencia de inmediato", tuiteó el congresista republicano Tom Emmer. El exjefe de despacho de Biden, Ron Klain, hizo un llamado a los demócratas para unirse rápidamente en torno a la vicepresidenta Kamala Harris como sucesora natural de Biden, asegurando en redes sociales que "es momento de poner fin a los juegos políticos y unirnos en torno a la única persona con experiencia en una campaña nacional". "Pongámonos serios y ganemos en noviembre", añadió Klain. Pero muchos demócratas no mencionaron a Harris en sus primeras declaraciones. Algunos piden un proceso abierto de selección para el próximo nominado presidencial del partido. Schumer y el senador Dick Durbin, los dos demócratas de mayor rango en el Senado, no expresaron su apoyo a Harris. "Ahora el Partido Demócrata debe unirse en torno a un candidato que pueda derrotar a Donald Trump y mantener a Estados Unidos avanzando en la dirección correcta. Haré todo lo que esté en mis manos para ayudar a esos esfuerzos", declaró Durbin. El legislador por Texas Lloyd Doggett, el primer demócrata en la cámara baja que pidió la salida de Biden de la contienda, dijo "una vez más, el presidente Biden da la cara por Estados Unidos, poniendo al país por encima del ego en una forma en que Donald Trump jamás podría hacerlo". Añadió que si bien Harris claramente lleva la ventaja para tomar el lugar de Biden, "deberíamos estar abiertos a todos los talentosos individuos que desean ser tomados en cuenta". Muchos demócratas, sin embargo, no tardaron en respaldar a Harris. Al menos 10 senadores del partido expresaron su apoyo a Harris, entre ellos Patty Murray de Washington, Mark Warner de Virginia, Chris Murphy de Connecticut y Mazie Hirono de Hawai. El anuncio de Biden reverberó en todo el país y en todo el mundo. El expresidente Barack Obama elogió al que fuera su vicepresidente durante ocho años. "Joe Biden ha sido uno de los presidentes más trascendentales de Estados Unidos, así como un querido amigo y socio. Este día, también se nos ha recordado -nuevamente- que es un patriota en el máximo sentido de la palabra", dijo Obama. En tanto, el presidente Nicolás Maduro elogió la decisión de Biden, calificándola de "responsable". "Yo lo conozco, al presidente Biden, tengo que decir que en sus tres años de gobierno hemos mantenido diálogo permanente. Todavía hoy tenemos comisiones de diálogo", declaró. "Yo solamente le digo, presidente Biden, esté tranquilo con su conciencia porque tomó una decisión sabia y correcta, y desde Venezuela, yo presidente de la república le deseo salud y larga vida, presidente Biden, con nuestras diferencias; pero nosotros somos hombres cristianos y humanistas" ____ Los periodistas de The Associated Press Farnoush Amiri, Darlene Superville y Mary Clare Jalonick, en Washington, Claire Rush, en Portland, Stephanie Nano en Nueva York y Jorge Rueda, en Caracas, contribuyeron a este despacho.

