Demócratas honran a Biden y respaldan a Harris en el primer día de su convención

La nominada demócrata a candidata presidencial, la vicepresidenta Kamala Harris con el presidente Joe Biden, en la Convención Nacional Demócrata, 19 de agosto de 2024, en Chicago. AP Foto/Jacquelyn Martin

CHICAGO -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su discurso de despedida ante la Convención Nacional Demócrata el lunes por la noche, dijo que había dado lo mejor de sí y disfrutó de una larga ovación que reflejó la tensión liberada tras su decisión de ceder el protagonismo a la vicepresidenta Kamala Harris. Biden, de 81 años, recibió una bienvenida de héroe semanas después de que muchos demócratas lo presionaran para que renunciara a su aspiración a ser reelegido. Un mes después de un cambio sin precedentes a mitad campaña, la noche inaugural de la convención en Chicago fue diseñada para darle una salida digna al todavía presidente y lanzar a Harris hacia la confrontación con el republicano Donald Trump, cuyo intento de reelección es visto por algunos demócratas como una amenaza existencial. Biden insistió en que no guarda ningún rencor por el inminente final de su mandato - a pesar de las informaciones que sugieren lo contrario - y pidió al partido que se una en torno a Harris. "Cometí muchos errores en mi carrera, pero di lo mejor de mí", afirmó. Con frases claras y enérgicas, Biden aprovechó la oportunidad de defender lo logrado, abogar por su vicepresidenta y atacar a Trump. Su discurso recordó más al Biden que ganó las elecciones en 2020 que al candidato que murmuraba y en ocasiones lucía incoherente, cuyo desempeño en un debate contra el republicano provocó la caída de su campaña para la reelección. Visiblemente emocionado, Biden fue recibido por una ovación de más de cuatro minutos y cánticos de "Gracias Joe". "Estados Unidos, te amo", respondió. En su intervención, calificó la elección de Harris como compañera de fórmula hace cuatro años "la primera decisión que tomé cuando me convertí en su candidato, y fue la mejor decisión que tomé en toda mi carrera". "Es firme, tiene experiencia y tiene una enorme integridad, una enorme integridad", aseguró. "Su historia representa la mejor historia estadounidense". "Y como muchos de nuestros mejores presidentes, también ha sido vicepresidenta", dijo Biden haciendo un guiño a su propia carrera. Harris y el segundo caballero, Doug Emhoff, salieron al escenario tras su discurso para abrazar al presidente y a su familia. "Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por tu vida de servicio a nuestra nación y por todo lo que seguirás haciendo", dijo Harris antes en la noche. "Siempre te estaremos agradecidos". El presidente destaca sus principales logros

El discurso de Biden, anunciado como el principal acto de la velada, se retrasó hasta bien entrada la noche debido a que el programa de la convención acumulaba más de una hora de retraso. La demora obligó a los organizadores a cancelar la actuación del legendario músico James Taylor. Biden celebró los éxitos de su presidencia, incluyendo el enorme incremento del gasto en infraestructura y la limitación del precio de la insulina. El aumento del gasto hizo que se destinaran más fondos a los estados de tendencia republicana que a los demócratas, dijo, porque "el trabajo del presidente es dar a todo Estados Unidos". Biden recordó la convocatoria de 2017 para "unir a la derecha", cuando supremacistas blancos con antorchas marcharon por Charlottesville, Virginia, un episodio que cita como clave en su decisión de presentarse a la presidencia en 2020 a pesar de su duelo por la muerte de su hijo Beau Biden. La primera dama, Jill Biden, mencionó la desgarradora decisión de su esposo de abandonar la carrera presidencial durante su intervención, minutos antes de que Biden saliera al escenario. Dijo que se volvió a enamorar de él "hace apenas unas semanas, cuando lo vi rebuscar en lo más profundo de su alma y decidir no seguir aspirando a la reelección y respaldar a Kamala Harris". Los discursos del lunes tratan de alentar a Biden y Harris

Una larga lista de oradores de alto perfil trató de vincular a Biden y Harris con lo que el partido considera que son los logros más populares de la pareja de mandatarios. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que fue recibida con un prolongado aplauso, felicitó a Harris al tiempo que destacó su potencial para romper "el techo de cristal más alto y duro" para convertirse en la primera presidenta del país. Clinton fue la candidata demócrata en 2016, pero perdió las elecciones ante Trump. Clinton elogió también a Biden por dar un paso atrás diciendo que "ahora estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos". En una muestra del alcance generacional del partido, Clinton, de 76 años, siguió a la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, de 34 años, quien respaldó a Harris e hizo la primera mención a la guerra en Gaza desde el escenario, abordando un tema que ha dividido a la base del partido desde el ataque de Hamás el 7 de octubre y la ofensiva posterior de Israel. Biden dice a manifestantes contra la guerra que "tienen razón"

En el exterior del recinto, miles de manifestantes se congregaron en Chicago para denunciar el apoyo del gobierno de Biden y Harris al esfuerzo bélico israelí. El contraataque israelí sobre Gaza, luego del asalto insurgente que dejó más de 1,200 muertos y alrededor de 250 rehenes el 7 de octubre, se ha cobrado la vida de más de 40,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de la Franja, gestionado por Hamás. Activistas propalestinos celebraron antes en el día una mesa redonda para discutir la difícil situación en el enclave, en lo que los organizadores calificaron como una novedad en la Convención. Un par de manifestantes del movimiento Abandon Biden desplegaron un cartel con la frase "DEJEN DE ARMAR A ISRAEL" pocos minutos después del inicio del discurso del presidente. La pancarta les fue retirada rápidamente y las luces de la zona en la que estaban se apagaron. Otros asistentes respondieron a la protesta coreando "Queremos a Joe" y mostrando carteles en favor del presidente. Biden reconoció las protestas durante su intervención al afirmar que "Esos manifestantes de la calle tiene razón. Mucha gente inocente está muriendo en ambos bandos". Además, reiteró su intento de que Israel y Hamás alcancen un acuerdo para un alto el fuego que suponga también la liberación de los rehenes capturados en el asalto de Hamás. ___ Los periodistas de The Associated Press Will Weissert y Josh Boak en Chicago; Ali Swenson y Michelle L. Price en Nueva York y Chris Megerian en Washington contribuyeron a este despacho.

